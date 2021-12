La importancia de los clubes de barrio en medio de la crisis

Los clubes de barrio cumplen en Argentina un rol fundamental que va mucho más allá de lo deportivo. A través de las distintas disciplinas, las instituciones de base funcionan como herramienta de contención social.

Por eso el sostén de los clubes es tan importante, en un contexto en el que la crisis no solo es económica, sino también humana.

En ese contexto, representantes de distintas instituciones, nucleados en la Unión Nacional de Clubes de Barrios filial Neuquén, realizaron un encuentro de trabajo con la diputada Lorena Parrili para el fortalecimiento del rol social de los mismos.

Con modalidad presencial y virtual participaron más de 50 referentes de toda la provincia de Neuquén. La iniciativa surge a partir de una reunión con el presidente de la Unión nacional de Clubes de barrio; quien expresó el interés de volver a poner en agenda un proyecto de ley que oportunamente se presentó y no llegó tener tratamiento legislativo.

Se realizo un análisis de antecedentes legislativos, nacionales y provinciales y a partir de eso se inició una agenda de trabajo con todos los referentes de clubes y escuelas deportivas. La diputada Parrilli expresó: “Fue un encuentro de mucha reflexión y de trabajo, donde elaboramos una agenda para acompañar, apoyar y apuntalar a todas las escuelas deportivas y clubes. El objetivo es articular con nación los programas que hoy están vigentes».

Además agregó que »para nosotros fortalecer los clubes y escuelas de barrios, es fortalecer el rol social que debe tener el Estado por eso vamos a acompañar el trabajo que llevan adelante que no es solo de enseñanza del deporte si no de contención y de apoyo. Un chico que esta en un club es un chico que no está en la calle, un pibe que está en un club está contenido, aprende valores, crea una rutina y por sobre todo es acompañado”.

Los referentes que participaron del encuentro plantearon una serie de problemáticas, pero las más urgentes tienen que ver con la falta de acceso a la tierra y la infraestructura como también obtener la personería jurídica. La falta de insumos para las diferentes actividades es un reclamo constante.

Marcelo Castillo, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrios dijo: “fue muy positiva la reunión porque surgió la posibilidad de firmar un convenio con nación para que las instituciones deportivas logren obtener la personería jurídica, ya que el 80% según un relevamiento que realizamos no la tienen. Nos comprometimos a seguir trabajando en conjunto para elaborar un proyecto de ley que fortalezca a todas las instituciones deportivas de nuestra provincia”.