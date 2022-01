La industria automotriz cerró el año creciendo al 69%

Recuperación. Tras el parate por el Covid, la industria automotriz argentina inició un sendero de reactivación vertiginoso.

La industria automotriz cerró un muy buen año en el mes de diciembre, con una recuperación que la pone no solo a los niveles de pre pandemia, sino que la coloca en los estándares previos a la crisis desatada en el año 2018.

La primera semana del año, sigue arrojando datos acerca del cierre de la economía en 2021. Y para sorpresa de muchos, gran parte de los datos que arroja el tablero de la macroeconomía nacional, no son tan malos como se esperaba a priori.



En efecto, mientras todas las miradas están puestas en las condiciones del potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las estadísticas acaban de confirmar que durante el año que terminó, la economía creció por encima del 10%, y logró recuperar en apenas 12 meses la totalidad de la caída registrada en 2020.



No obstante, al desagregar la recuperación por sectores, se observa heterogeneidad en la recuperación, con actividades que aún hoy tras dos años de pandemia continúan relegadas, y otras que no solo han recuperado el golpe que asestó el Covid, sino que han despegado a niveles de pre pandemia. Una de estas últimas, es la actividad automotriz.

La industria automotriz no solo trabaja a niveles de pre pandemia, sino que lo hace a un ritmo similar al de la pre crisis financiera desatada en 2018.



Al cierre del mes de diciembre, el relevamiento de la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina (Adefa), indica que durante 2021 se produjeron 434.753 unidades. El dato implica un crecimiento del 69% en relación a las 257.157 unidades producidas en 2020. Ello solo serviría como fundamento para decir que la industria automotriz argentina fue uno de los sectores más dinámicos del año 2021.



Sin embargo si se compara la producción final de 2021 con la de 2019 y la de 2018, resulta que la industria automotriz no solo trabaja a niveles de pre pandemia, sino que lo hace a un ritmo similar al de la pre crisis financiera desatada en 2018.

En base a los propios datos de Adefa, la producción automotriz total de 2021 es un 38,11% mayor a la del año 2019, y es apenas un 6,8% menor a la de 2018.

Récord. El mes de diciembre fue el mejor de los últimos cinco años.



Si se considera únicamente diciembre último, cuando se produjeron 39.849 unidades, resulta que la producción del último mes del año fue un 32% mayor a la de diciembre de 2020, un 174% a la de 2019, y un 94,6% mayor a la de 2018. De hecho hay que viajar hasta el año 2016, para encontrar en épocas recientes un diciembre con una mayor producción automotriz que en 2021 (40.087 unidades).



Las ventas a concesionarios, también reflejan el fuerte crecimiento del sector en el último año. Los datos de Adefa indican que las ventas a concesionarios de autos nacionales, ascendieron a las 174.521 unidades, lo que significa un incremento del 44,2% en relación a las 121.059 unidades vendidas en igual periodo del año 2020.



En este sentido vale recalcar que la ausencia de instrumentos adecuados para canalizar el ahorro en pesos y las restricciones para acceder al mercado cambiario oficial, han generado que muchos argentinos elijan la compra de una unidad cero kilómetro a fin de colocar sus tenencias.

“El comportamiento del sector registró una importante mejora respecto del 2020 ,dando aval al compromiso asumido por la industria”. Martin Galdeano – Presidente Adefa



Otro de los datos positivos que dejó la economía en 2021, fue la excelente performance del comercio exterior. Cuando aún falta conocer el dato del mes de diciembre, la estadística permite asegurar con certeza que el superávit comercial del año será superior a los u$s 15.000 millones, lo que inscribe a 2021 entre los cinco mejores años a nivel comercial en las últimas dos décadas. Las exportaciones argentinas en tanto, superaron los u$s 72.000 millones a lo largo del año pasado, algo que no sucedía desde el año 2013.



La industria automotriz, tiene una notable participación respecto a esto último. La estadística de Adefa lo confirma: 6 de cada 10 unidades producidas durante 2021, tuvieron como destino final el mercado internacional.

En los doce meses del año 2021, Argentina exportó 259.287 unidades. Implica un crecimiento interanual del 88% respecto a las 137.891 unidades exportadas en 2020, y del 15,6% en relación al 2019.



Además, vale resaltar que del total de las exportaciones argentinas el año pasado, el 66,3% tiene como destino final el vecino país de Brasil. Implica que el mercado interno del principal socio comercial argentino sigue absorbiendo casi el 40% de la producción automotriz argentina. El segundo destino en importancia es Chile, con el 6,6% de las exportaciones totales, y el tercero es Colombia con el 5,1%.