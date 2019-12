La intendenta de Allen salió a bancar el reinado de la Pera

En la fiesta anterior María Florencia Trapassi de Allen fue elegida como la soberana.

La intendenta de Allen Liliana Martín defendió la elección de la reina en la Fiesta de la Pera y dijo que no se eliminará el concurso a menos que lo pidan los vecinos de esa ciudad.

“El perfil de nuestras reinas no es estereotipado”, aseguró la mandataria.

Según Martín, la decisión de terminar con este certamen que lleva años no la puede resolver intempestivamente la intendenta, sino que debe generarse un reclamo social y “todavía no lo hemos tenido en Allen”.

Liliana Martín confirmó que en esta edición de la Fiesta de Pera se realizara la elección de la reina.

La jefa comunal señaló que las reinas de la Pera están “muy lejos de naturalizar la cosificación de la mujer”.

“Las exigencias a nuestras representantes no tienen que ver con que sean bonitas, sino que conozcan cuál es la producción de la ciudad, las hectáreas que tenemos dedicadas a la fruticultura, qué tipo de variedades cultivamos”, remarcó.

Las exigencias a nuestras reinas no tienen que ver con que sean bonitas, sino que conozcan la producción de la ciudad, las hectáreas que tenemos dedicadas a la fruticultura, qué variedades de pera cultivamos" Liliana Martín, intendenta de Allen

Hace unos días, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, anunció que no se realizará más la elección de la reina de la Manzana, en la fiesta que se realiza en Roca, a partir de 2020.



De esta manera, entre las fiestas populares más grandes de Río Negro, solo se mantiene este concurso en Allen y en San Antonio Oeste .

Soria argumentó que “calificar a las mujeres es un acto discriminatorio, por lo cual necesitamos desnaturalizar la cosificación de la mujer al ser valorada, exhibida, y premiada por sus cualidades físicas”.

Aunque son muchos los movimientos sociales en el país y en la región que han criticado las elecciones de reinas, para la jefa comunal de Allen estos reclamos no se han dado en la ciudad. “Nosotros no tenemos una visión extrema en ese tema”, sostuvo.

Que haya o no reina no es una cuestión que pueda resolver intempestivamente la intendenta, tiene que generarse un reclamo social y todavía no le hemos tenido en Allen" Liliana Martín, intendenta de Allen

Martín argumentó que el día que culmina la fiesta se realizará un espectáculo en contra de la violencia de género. Además detalló que durante su gestión se trabajará en políticas de género.

“Somos muy fuertes en el posicionamiento respecto a las cuestiones de género, creamos un área para ello”, dijo.

Informó que sus funcionarios recibieron la capacitación obligatoria por la ley Micaela en la temática de género y violencia contra las mujeres.

Cronograma de actividades

La fiesta se realizará el 17, 18 y 19 del próximo mes. En esta edición, la comisión organizadora la dirige el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández. “Será una fiesta más novedosa, hay una gran cantidad de empresas vinculadas a la fruticultura y organismos que también van a participar en una globa temática”, contó.

Los artistas que se presentarán son Los Caligaris, Attaque 77, Coti, La Delio Valdez y finalmente Los Palmeras.

La fiesta se llevará a cabo en el predio del Sindicato de Camioneros ubicado sobre la Ruta 22. La entrada será libre y gratuita.

Además habrá artistas regionales, expositores, artesanos, concurso de embaladores, globas gastronómicas y food trucks.