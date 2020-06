La Justicia reiniciará con parte del personal y con turnos digitales

La Justicia rionegrina reabrirá sus puertas para letrados y amparistas, previo turno digital, con personal reducido para garantizar la distancia, mientras se prepara para retomar los juicios penales, en forma presenciales y, también, con participación remota.

A nadie se le exigió más que quedarse en su casa, cuidarse y cobrar su sueldo, que pagan los contribuyentes. ¿Qué reproche gremial puede existir? Liliana Piccinini-Presidenta del STJ

¿La fecha de reapertura? “Lo antes posible”, afirmó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini aunque no asegura que sea a partir del próximo lunes.

Se piensa, evidentemente, en el lunes 22 cuando ya el Poder Ejecutivo programa su regreso a las oficinas públicas.

En diálogo con RÍO NEGRO, Piccinini contó que se venían preparando los protocolos cuando Nación dispone diferenciar zonas en Río Negro, con ciudades con aislamiento y otras con distanciamiento. “Ya se trabajaba en una apertura gradual, prudente y responsable para auxiliares, profesionales de matriculas y algunos peritos”.

Reafirmó que “las cuestiones urgentes nunca dejaron de ser atendida, como las alimentarias (cuotas o honorarios) o las penales donde hay personas privadas de la libertad. Después se dispuso que se podían entregar escritos ya no urgentes en la mesa de entrega de escritos digitales, y los organismos sigan con los trámites”. Aceptó que pueden darte diferencias de respuestas, a partir de “la capacidad operativa de cada organismo” o “un criterio más amplio de sus titulares”. Ponderó la labor con teletrabajo y habló de 600 conexiones (N/R: la planta judicial ronda los 2.500 integrantes).

Coincido que hay que empezar, pero en forma prudente, con determinado personal, y para letrados, con turnero digital" Liliana Piccinini-Presidenta del STJ

Piccinini destacó que los “plazos están suspendidos para los abogados, pero no para los jueces”, recordando que el STJ sugirió inicialmente y, después, ordenó concluir con las resoluciones. Informó de 1.679 sentencias en el receso (hasta el 31/5), ratificando su concepto de continuidad. Admitió que la reapertura exige evaluar y resolver cómo se seguirá con los plazos.

-¿Pero, cuándo se vuelve a la atención presencial?

-Se está trabajando en el ingreso a los edificios para auxiliares, letrados. Todavía sin fecha, pero lo antes posible. No aseguro que sea la semana próxima. Hay que analizar muchos detalles. Por ejemplo, Choele Choel o Luis Beltrán están en un punto blanco pero su segunda instancia está en Roca, con aislamiento. Lo fundamental es tener los elementos necesarios (costo mucho tener todos los insumos) y los protocolos autorizados por Salud, que vamos enviar.

-¿Por qué se tarda tanto? Córdoba , con un cuadro sanitario parecido, ya retomó.

-Somos parecidos en lo sanitario, pero no en lo geográfico o en lo institucional. Ellos -como Neuquén- se centran en una jurisdicción central pero Río Negro tiene cuatro y mucha descentralización, con una estructura edilicia variopinta. Hay edificios con distintas problemáticas, y se debe garantizar un ambiente seguro.

-Pero, coincide que habría que empezar

-Si coincido, pero hay que hacerlo en forma prudente, con parte del personal y, en principio, para letrados y, tal vez, alguna persona que quiera presentar un amparo. Ya se está trabajando en un turnero digital.

-¿Se mantendrá la feria de invierno?

R: Hay que analizarlo. Tiene muchas aristas. Si bien hubo gente sin trabajar en su casa, muchos otros trabajaron a destajo. En lo personal, pienso en algo intermedio, que no sea su suspensión pero que más gente y seguir más casos que una feria tradicional.

Juicios presenciales y testigos remotos

Para Piccinini urge retomar los juicios penales, pero aún no está la fecha. Diferenció su retorno presencial en “puntos blancos” -con distanciamiento- a los debates con participación remota de los testigos en los tribunales en aislamiento.

Explicó esa urgencia porque “hay personas con privación de la libertad y también víctimas que quieren su realización”.

Su reinicio “en Viedma no habrá problemas, garantizando el distanciamiento y un protocolo sanitario”.

En cambio, los juicios en Roca, Bariloche y Cipolletti -con aislamiento- también se “deben realizar y será semipresencial”. Describió que en tribunales estarán los integrantes del Poder y las partes mientras los testigos participarán en forma remota desde su domicilio -si se acuerda que es adecuado- o desde de la oficina judicial.

De los juicios por jurado, la presidenta afirmó que “hoy son impracticables” pero no se hizo cargo del proyecto oficial que lo suspende por un año. Dijo no conocer “sus fundamentos”. Tampoco quiso contrarrestar las críticas porque no conocía sus argumentos.