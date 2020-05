La municipalidad de Neuquén prepara el protocolo para reactivar el comercio

Luego del anuncio del gobernador Omar Gutiérrez, la municipalidad de Neuquén se organiza para la reapertura de algunos rubros comerciales a partir de mañana y la próxima semana.

Bajo el denominado Plan Secuencial de Actividades Económicas y dado el mejoramiento en las cifras de contagiados de coronavirus, la capital provincial también podrá acceder a esta nueva etapa de cuarentena administrada.

Así como algunos comercios podrán abrir sus puertas, bajo estrictas normas de prevención e higiene, las salidas recreativas aún no están permitidas en Neuquén, Centenario y Plottier. Esa modalidad será, por ahora, en algunas localidades del interior.

A partir de mañana, como en todo el resto de la provincia, en la ciudad de Neuquén podrán trabajar los lavaderos de vehículos con atenciones por turno, los locales gastronómicos con delivery y "take away" (retirado por el cliente) y talleres mécanicos, casas de respuestos y venta de cubiertas, también con turnos.

Para los talleres el horario será de lunes a viernes de 14 a 19 y sábados de 9 a 14. Los gastronómicos podrán hacerlo de 13 a 20 en la semana y de 9 a 14 los sábados. Además, el horario para el delivery se amplió hasta las 22.

La diferencia para la capital, Centenario y Plottier es que los rubros incorporados a partir del lunes 11 de mayo no podrán abrir al público y solo podrán trabajar como delivery o "take away".

Se trata de productos informáticos, bazar y menaje, papelería y librería, zapatería e indumentaria, jugueterías y peluquerías. En el resto de la provincia, abrirán con horario reducido y normas de higiene.

A partir del lunes 18, esos comercios sí podrán abrir el público, excepto los gastronómicos. Lo harán bajo las medidas sanitarias que establece el protocolo.

Esa semana también se sumarán: inmobiliarias y gestorías, locales de telefonía celular, salones de venta de vehículos y oficinas de obras sociales y medicina prepaga.

“Con los anuncios del gobernador estamos dando una respuesta a los comerciantes que estaban sumamente preocupados, esto les va a traer alivio a esta situación”, señaló Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio.

Además afirmó que realizarán controles para asegurarse que los comerciantes cumplan con las normas de higiene.

“Estamos esperando que nos envíen los protocolos para ajustarlos a los decretos municipales”, agregó la funcionaria.