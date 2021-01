La música y el teatro suman ritmo a un verano especial

Música

Música urbana y video

Hoy desde las 20:30 se suma al Verano Cultural de Roca, que se lleva adelante en el Anfiteatro del Paseo del Canalito la música urbana en todas sus expresiones.

La propuesta comenzará con el Stop Motion Our Fest y la proyección del videoclip animado de Juan Manuel Costa “Tenemos voz” y continuará con el cortometraje de Ana Marín “Flotar".

A las 20:45 llegará el show de música urbana de “Desde el Cuarto en directo”. A las 21:30 se podrá conocer la propuesta de arte y lírica disidente de la banda de rap transfeminista Amazonas Crew en “R4P3R3S”, cortometraje de Rodrigo Del Canto.

El cierre de esta noche especial empezará a vivirse a las 22 cuando Madiba ofrezca en el escenario Paul Flores todo su funky rap, hip hop y punk rock. Integran el trío roquense Ariel “Cuki” Álvarez (composición, guitarra, voz y coros), Irupé Muñoz (composición y voz) y Claudio “Gato” de Angelis (composición y bajo).

Todos los shows se desarrollan con el protocolo sanitario correspondiente, permitiendo el ingreso al predio de hasta 100 personas sentadas y con cubreboca colocado.

Covers de rock británico

El trío The Never Eaters -que integran Vero “Weed” Bass en bajo, Isaac “Yiddish” Nun, en guitarra y Simon “Peter” Molina en batería- tocará hoy, a las 21 en La Vieja Estación, Belgrano 195, Centenario.

Interpretan covers de grupos como Electric Light Orchestra, The White Stripes, Talking Heads, David Bowie, Iggy Pop, The Kinks y The Strokes, entre otras bandas y solistas.

Canciones y cumbia

La Gira Feria -que se instala de 19 a la medianoche en Roca- continúa con propuestas artísticas a la gorra. Hoy, las 20:30 tocará Pucará Dúo integrado por Yanet Alcaraz (percusión y voz) y Patricio Cáceres (guitarra y voz) y mañana en el mismo horario lo hará El Combo Mandinga, agrupación de Juan Gauna que propone cumbia colombiana para despedir enero. Todas las actividades culturales son a la gorra. La cita es en la plaza de los Derechos de Niños y Adolescentes, ubicada en Rodhe y Buenos Aires de Roca. En el ingreso, por calle Rodhe, personal municipal controlará al temperatura y ofrece sanitizante para manos ya que en el predio se deben respetar los protocolos sanitarios vigentes.

Nicolás Malbos

Nicolás Malbos toca con compañía en Roca

Hoy, el bandoneonista Nicolás Malbos acompañado por la bandoneonista Melina Reyes dejan por un momento al tango para ofrecer temas de raíz folclórica en La Peña del Colo que abre en Casa de la Cultura de Roca desde las 20 a la medianoche. Por reservas llamar al 298 (15) 4812059. Valor entradas: Mesa para 2 personas $800, 4 personas $1.200 y 6 personas $2.000. Se respetan los protocolos sanitarios.

Bandas

Hoy, desde las 20:30, bandas neuquinas tocarán en el patio de la Casa Popular Arturo Jauretche (C.H. Rodríguez 665, Neuquén capital).

Nat Iba y Fran Bam lo harán en formato acústico y Autómata Personal lo hará completa. Las entradas cuestan $300 y se abonan por MercadoPago o transferencia por CBU. Capacidad limitada a 40 personas máximo, con todos los protocolos sanitarios vigentes.

Teatro

Doma

Continúa el circuito teatral Entresalas que une en funciones presenciales a El Arrimadero, Deriva Teatro (de Neuquén capital) y El Zaguán de Plottier.

Mañana, a las 21:30, Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén capital) recibe a “Doma”, con concierto performático que surge de la colaboración entre el músico Ariel Ojeda y la bailarina-actriz Claudia Ganquin. La puesta utiliza movimiento, tecnología, sonido, DIY, luthería electrónica y más. Todo lo recaudado ayuda a los teatros a poder atravesar este difícil momento. Las funciones se realizan con los cuidados sanitarios correspondientes.

Verano Teatral en Bariloche

Pim Pam Pum hará reír a los adultos en Bariloche.

El cuarto Festival de Verano Teatral de Bariloche sigue con su programación hoy con la obra “Improclown” del elenco Pim Pam Pum en dos funciones, a las 20 y 22:30, en la escuela de Arte La Llave (Onelli y Sobral). Es un espectáculo de humor basado en diferentes técnicas de Improvisación, clown, y teatro cómico. Recomendado para jóvenes y adultos.

El festival tiene un sistema de reservas y se aplican los protocolos sanitarios vigentes. Se puede acceder a la programación del evento a través de la página web www.teatrantes.com.ar y en las redes sociales de Teatrantes Bariloche.

Teatro para chicos y grandes

La Gira Feria de Roca continúa con propuestas artísticas. Este fin de semana habrá teatro y narraciones, exposición y venta de más de treinta puestos de artesanías y manualidades. También plantas para la venta e intercambio.

Hoy, a las 19:30 actuará la compañía de Teatro al Vacío que ofrecerá la obra “Enredos” una propuesta lúdica para infancias y mañana llegan, a las 19:30, Cuenta Cuentos, con Jorge Cañabate y Verónica Ramírez. Todas las actividades culturales son a la gorra.

Los domingos se suma la venta de verduras agroecológicas de productores locales, y del Nodo de Consumo Soberano. Gira Feria es el primer espacio de promoción de la agroecología con producción hortícola roquense.

La feria se desarrolla todos los sábados y domingos de 19 a 23 en la plaza de los Derechos de Niños y Adolescentes, ubicada en Rodhe y Buenos Aires de Roca. Se solicita el uso de barbijo y alcohol en gel, mantener la distancia social. En el ingreso, por calle Rodhe, se encuentra personal municipal con termómetro digital y sanitizante para manos.

Para chicos

Juego y relatos

Un domingo con actividades para chicos se vivirá mañana en el Verano Cultural de Roca que en el Anfiteatro del Canalito “2 de Abril” a las 19:30 recibirá al dúo Las Decidoras, con su espectáculo de narración oral para toda la familia.

A las 20:15 el grupo Teatro al Vacío les propondrá “Jugar” con su puesta lúdico-teatral a los chicos de 3 a 6 años.

Todos los shows se desarrollan con el protocolo sanitario correspondiente, permitiendo el ingreso al predio de hasta 100 personas sentadas y con cubre boca colocado. Entrada libre y gratuita.

Títeres

“Maratón de títeres con Ederlezi” por YouTube.

El Club de Arte El Biombo despide enero con una propuesta virtual. Hoy todo el día y mañana hasta las 18 se podrá disfrutar de “Maratón de títeres con Ederlezi” de la Compañía de Teatro y Títeres El Biombo, que está disponible en el canal de YouTube de Club de Arte El Biombo. La entrada se puede comprar a $300 en Mercado Pago o CBU 0340220908730001009002. Al remitir el comprobante de pago se envía el link y se puede ver la obra hasta mañana a las 18. Consultas al 4425832.

“D2Entretenedores”

“D2Entretenedores” una suma de elencos para la diversión de los chicos.

El Dúo D2 y Entretenedores se unirán por primera vez en el espectáculo que brindarán hoy a las 21 en el escenario del ciclo Volver al Arte, ubicado en el estacionamiento del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Mitre y Santa Cruz).

“D2Entretenedores” es el show fusión que combinará el clown, la magia, numerosas destrezas como swing, hula hula, malabares, acrobacias, todo esto acompañado de mucho humor para toda la familia.

Actúan Paola Mamfre, Ain Andrés, Pablo, Sofía y Camila Vigliano y Mariano Smovir.

El valor de las entradas es de $350 general y se deben reservar con anticipación por la capacidad limitada des espectadores para respetar el protocolo sanitario. Por reservas llamar al 2994530771; 0299 4478276 o 2995066341 o retirarlas hoy, desde dos horas antes de la función, en boletería del teatro Ámbito Histrión (Chubut 240 Neuquén Capital).

Televisión

Homenaje a César Isella

La Televisión Pública le rendirá un homenaje al cantautor César Isella, referente del folclore, fallecido el jueves pasado a los 82 años, con un programa especial que hoy a las 21 reunirá material histórico del canal en el que el artista brilló con su talento y su música.

El músico, autor y cantante salteño en 2017 condujo el ciclo “Canción con todos”, donde presentó variadas muestras del cancionero nacional.

Batwoman

El primer episodio de la segunda temporada de “Batwoman”, serie interpretada por Javicia Leslie, se podrá ver a partir de hoy en “Hora H”, bloque de programación de las señales Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax que exhibe novedades de HBO luego de su debut.

Basada en los personajes de DC, en esta segunda temporada Javicia Leslie interpreta a Ryan Wilder, la primera “Batwoman” afrodescendiente que encuentra en el traje una oportunidad para liberarse de un pasado difícil y comenzar una nueva vida.

El primer capítulo, disponible en “Hora H”, se emitirá hoy a las 22 en TNT Series, el lunes 1 de febrero a las 12 en Cinemax y a las 22 en TNT, el martes 2 a las 22 en Space y el miércoles 4 a las 23 en Warner Channel.