La ovación de Wimbledon a Sarah Gilbert, creadora de la vacuna de AstraZeneca

El court central del torneo más antiguo de tenis fue escenario de un emotivo momento que quedará registrado en un lugar privilegiado de su extensa historia. El público que esperaba el partido entre Novak Djokovic y Jack Draper rindió homenaje a la científica británica Sarah Gilbert, quien lideró el equipo que diseñó la vacuna de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca contra el coronavirus.

Ante el anuncio por altavoz de la presencia en el estadio de responsables del desarrollo de la vacuna, los espectadores se expresaron en un sostenido aplauso que fue en incremento hasta llegar a una ovación de pie. En el mismo sentido se pronunciaron para con los trabajadores sanitarios del Servicio Nacional de Salud (NHS) y las organizaciones que fueron partícipes de la lucha contra el Covid-19 en el Reino Unido.

Gilbert es profesora de vacunología en el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Es licenciada en Biología por la Universidad de Anglia del Este. Además posee un doctorado en bioquímica por la Universidad de Hull. También se especializó en la industria de la biotecnología, lo que le permitió aprender sobre la fabricación de medicamentos.

