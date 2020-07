La película "bizarra" que reúne a Spinetta, Palito, La Joven Guardia y María Vaner

Figuras tan disímiles como Almendra, Litto Nebbia, Palito Ortega, Donald, La Joven Guardia y María Vaner comparten pantalla en una inédita película promocional de la empresa discográfica RCA de finales de los 60 que salió a la luz y fue difundida recientemente en las redes sociales del ciclo "Filmoteca".

A lo largo de una media hora de cinta, se suceden los números musicales desde distintos escenarios, en algunos casos con la estética típica utilizada por bandas pop, inspiradas en Los Beatles, de realizar breves gags mudos, en un mediometraje realizado para una convención que se llevó a cabo en Brasil.

Así lo confirmó a través de comentarios en redes sociales Rodolfo García, baterista de Almendra, luego de que el propio conductor del ciclo, Fernando Martín Peña, reconociera desconocer el origen de ese filme.

Bajo el título de "All together now", el filme inicia con Palito Ortega cantando "Viva la vida" en parques y calles de tierra; muestra a Donald con su interpretación de "Tiritando" desde Mar del Plata; y a una María Vaner misteriosa caminando por una nocturna Calle Corrientes.

La aparición de esta cinta, todo un misterio hasta el momento, significa un documento sobre las formas promocionales de las discográficas y la ausencia de etiquetas estilísticas, o de diferenciación de los distintos gustos que atravesaban a los jóvenes.

En el plano de lo que se conocía en ese entonces como música beat, se suceden La Joven Guardia desde el Ital Park, con "El extraño del pelo largo"; Litto Nebbia con "Yo te daré una mano hermano" y Almendra con "Final", que también aporta una inédita música incidental.

Allí puede adivinarse la desconocida melodía hasta entonces de "La miel en tu ventana", una canción que recién sería grabada por Luis Alberto Spinetta en su unplugged para la MTV de 1997.

En tanto, se ven imágenes de la fábrica de vinilos de la empresa y algunas breves escenas actuadas y payasadas realizadas por los músicos.