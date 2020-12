La Peña: Aliados y silenciosas compañías cotidianas

La palabra más usada para definir al mate en su día, que se celebró el 30 de noviembre, fue compañía. Abrumador uso de esta definición para este fantástico compañero de todos los días, imprescindible en los hogares argentinos.

Y me pareció una gran definición esto de la buena compañía del mate, porque el mate en sí mismo, aunque no sea una persona, es nuestro aliado, el conocedor silencioso de cada uno de nuestros días. El que siempre está.

La buena compañía a veces es el silencio, o la misma soledad es una compañía, según el estado de ánimo de cada uno. Pero el mate es ese aliado incondicional que sirve para bajar la adrenalina o para empezar el día.

Eso de las compañías no humanas es real. Ocurre a veces que el asador necesita del vino como compañero a la hora de la ceremonia del asado. Y una copa o un vaso de vino alcanza para modificar el paisaje de calor que caracteriza a la parrilla y sus alrededores. El vino es compañero, casi tanto como el mate, solo que los efectos de mucho mate son diferentes a los de mucho vino.

El vino y el mate tienen en común eso de ser presencia siempre. Nada mejor que empezar el día con un mate, es casi un acto inevitable, eso de levantarse y automáticamente poner en marcha la ceremonia del mate.

Y no voy a entrar en las miles de recetas para cebar un mate mejor. El mate es como a uno le gusta tomarlo, dulce, amargo, más frío o no tanto. En el norte del país, en algunas provincias, se ceba con dos pavas. Una para el mate mismo y la otra para ir lavando la bombilla a medida que el mate circula por la ronda de tomadores.

Lo del vino no es tan numeroso, no se hacen rondas de tomadores de vino, es tal vez más solitario y en algunos casos se puede compartir, pero termina siendo una buena compañía durante el proceso del asado o cuando se termina el día.

El vino y el mate son dos aliados nuestros, de esos que vale la pena cuidar tener siempre cerca.

