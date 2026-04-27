Río Negro avanza con el Plan Calor 2026: alcanzará a más de 2.200 familias

Se harán dos entregas: una a fines de mayo, y otra en julio. Foto: Provincia de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro se prepara para llevar adelante el Plan Calor 2026, un programa destinado a acompañar a 2241 familias sin acceso a la red de gas, que contempla una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena explicó: «el Plan Calor es para las 34 comisiones de fomento. Son lugares más alejados, donde tienen pobladores rurales aislados y donde generalmente no está la red de gas».

Si bien reconoció que con esta medida «no les solucionamos la vida al 100%», se trata de una política destinada a acompañar a las familias de menos recursos que enfrentar las inclemencias climáticas en el inverno, las cuales suelen llegar a los 15 o 20 grados bajo cero en varios puntos de la provincia.

A partir de los relevamientos realizados junto a las comisiones de fomento, se define la cantidad de beneficiarios y el volúmenes de leña necesario. «Por cada familia se hace una entrega entre 650 y 800 kilos de leña. Con ese valor de la leña lo que nosotros hacemos es pedir tres presupuestos y ahí sacamos la factibilidad del precio», especificó Muena.

En este marco, detalló que el mecanismo consiste en transferir fondos a cada comisión de fomento: «nosotros cuantificamos la cantidad de leña por familia y entregamos un aporte económico por el valor total«. Luego, cada autoridad local se encarga de contratar proveedores, priorizando la compra de la provincia, «que tengan la mejor leña, cortada, seca y si es embolsada mejor».

Según afirmó, este año hay un estimativo de 1.5 millón de kilos de leña para 2.241 familias de la Línea Sur y las comisiones de fomento del Valle.

Además, las entregas se realizarán en dos etapas: una a fines de mayo y principios de junio, y otra en julio, para cubrir toda la temporada invernal.

El operativo se complementa con el Plan Calor Garrafa, a cargo de la Secretaría de Energía, en el cual se prevé la entrega de garrafas de 10 y 15 kilos, la instalación y recarga de gas en garrafones en casas particulares u oficinas públicas de las comisiones de fomento rionegrinas. «Generalmente la gente usa la leña para calefaccionarse y el gas para cocinar», indicó el funcionario.

El ministro también puntualizó en la implementación de un sistema de control y seguimiento para evaluar el servicio y poder mejorarlo. «Una vez que se firman los acuerdos, que se entregan los aportes, después de forma aleatoria recorremos cada una de las comisiones de fomento para ver cómo anduvo la leña, si faltó, si fue buena leña, si sirvió, si venía húmeda».

Finalmente, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado para garantizar la distribución en zonas de difícil acceso: «en la distribución de la leña juega un papel importante el Estado Provincial con el Ministerio de Seguridad, y con Vialidad Rionegrina para el despeje de los caminos»

«El Splif muchas veces acompaña a cada uno de los comisionados para hacer llegar la leña a cada una de las familias, que en muchos casos está a 20, 30, 40 o hasta 80 km de la Comisión de Fomento, en lo más profundo del interior del Río Negro», subrayó.