Cuáles son los nombres para la nueva avenida urbana Enrique Mosconi

La obra de la nueva Avenida Mosconi estará en obra hasta los primeros meses de 2027 (foto Florencia Salto)

La nueva Avenida Mosconi cambiará de nombre en cuanto esté lista. La modificación de identidad no fue prevista en el corto plazo aunque ya hubo consultas sobre cómo se deberá llamar. Extraoficialmente, se están buscando nombres. Oficialmente se indicó que se abrirá un proceso participativo para que toda la comunidad se exprese.

Desde algunos sectores políticos se adelantaron nombres como “Horacio «Pechi» Quiroga” o “Felipe Sapag”. Los sectores que impulsan identificaciones que superen personalismos, sugirieron “Neuquén”, “Confluencia” y “Gran Avenida”, por ejemplo.

En el Deliberante de Neuquén, varias veces al momento de aprobar exenciones impositivas a los comercios frentistas de la obra, se expresó que era para beneficio de los negocios frente a la obra de la nueva Mosconi «o el nombre que lleve en el futuro» la avenida urbana.

«Hasta las colectoras van a cambiar de nomenclatura porque lo que hoy conocemos como Lastra, Félix San Martin, Planas o Perticone, serán las veredas» de la nueva traza, explicó Santiago Galíndez (MPN), presidente de la comisión de Culturas del Deliberante.

Es la comisión que se ocupa de los nombres de las calles y barrios. En dos semanas más, por ejemplo, terminarán de identificar las arterias internas sin nombres del Distrito 7, un proceso que contó con la consulta de los vecinos del sector a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y de la secretaría de Derechos Humanos de la comuna.

Consultado por el anuncio del intendente Mariano Gaido (MPN) de que el distrito 6 se llame “Héroes Neuquinos”, Galindez explicó que por ahora no no es una iniciativa que esté en discusión.

En un mes y medio finalizarán los desvíos en la obra de la Nueva Mosconi cercana a los puentes carreteros (foto Florencia Salto)

Posiblemente todos esos sectores como el distrito 2, 3, 6 y 7, que están en una misma zona y tuvieron un mismo origen, tengan un solo nombre de barrio”, dijo el concejal, en referencia a los tramos de entrega de los lotes con servicios que superan los 1.500 terrenos a la vera de la autovía norte, al este y oeste de la avenida Casimiro Gómez.

La vieja Ruta 22 pasó a ser avenida urbana Enrique Mosconi cuando la ruta nacional se trasladó hacia la autovía norte durante la anterior gestión nacional; pero bajo la actual, volvió a su lugar como nueva Avenida Mosconi, administrada por la provincia.

“Obviamente el Concejo Deliberante será el que lo apruebe, la idea es que se haga un proceso participativo, que haya propuestas. Nuestro bloque impulsa que tenga otro tipo de referencias, que no sea un personaje político, pero tenemos que ver qué es lo que proponen los frentistas”, dijo Galíndez.

Los primeros 600 metros de la nueva Avenida Mosconi serán un viaducto de ingreso a la ciudad (foto Florencia Salto)

Desde el unibloque Comunidad, la concejala Laura Pérez se posicionó por que la avenida lleve el nombre de Felipe Sapag. «Desde 2024 que tengo esta propuesta, pero como no tiene el aval del oficialismo, no avanzó», sostuvo. Por su parte, desde el bloque Fuerza Libertaria, el concejal José Luis Artaza planteó que la avenida se debería llamar Horacio «Pechi» Quiroga.

«Ante el pedido de los comerciantes, comenzaremos a trabajar en los nombres que surjan del proceso participativo. La idea es que una vez que la obra esté más consolidada, trabajar sobre el nuevo nombre. La idea es que el Ejecutivo lleve a cabo el proceso, a través de la secretaria a cargo de Luciana De Giovanetti», sostuvo Galíndez.

Desde el Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, destacó que «hemos escuchado en diferentes intervenciones del intendente Mariano Gaido plantear cómo se va a llamar la avenida. Por lo que implica la obra de tal envergadura, nos parece poco trascendental donde hay barrios con vecinos que no tienen gas, ni agua. Las prioridades son otras», dijo.

Desde el PRO, Denisse Stillger consideró que el mecanismo podría ser similar al que se hizo cuando se nombró «Pechi» Quiroga al Paseo de la Costa. «El vecino debería opinar, entiendo que la carga de la Ruta 22 es muy fuerte aún, no sé si la identifican como la avenida Mosconi. Lo importante es que si es ruta o si es avenida, cambia las reglas de juego respecto a las normas de tránsito; pero el nombre, no es relevante». dijo.

Desde el MPN, Atilio Sguazzini consideró que «una vez que se haga la obra, con participación ciudadana se redefinirá todo el sector con la construcción de un nuevo nombre, incluidas las colectoras. Esto llevará un proceso», sostuvo.

«Creo que la preocupación de la gente hoy que atraviesa la ciudad, pasa por otro lado; se abrió el debate en algún momento en redes, me lo crucé, no sé si fue del Ejecutivo», dijo la concejala del CCARI, Valeria Todero.

Un nombre para la Mosconi

La Enrique Mosconi es una calle que existe desde 2006, está en barrio Parque Industrial, une las calles de Trabajadores de la Industria con Conquistadores del Desierto, según lo establece la ordenanza 10.998, que identificó a varias calles en el sector, entre ellos, el de la Enrique Mosconi.

En su primera gestión, el intendente Mariano Gaido buscó bautizarla como avenida Vaca Muerta, cuando la ruta 22, se mudó hacia la autovía norte. Pero no hubo consenso político y se mantuvo el nombre de avenida urbana Enrique Mosconi, que no está en una ordenanza, pero figura en varias normativas, incluso había un cartel a la vera de la vieja ruta con esa identificación.

default

Según explicó Galíndez, el cambio del nombre actual de nueva Avenida Mosconi (que en 2026 se usó para los llamados licitatorios de las diferentes etapas de la obra) fue una idea de los comerciantes frente a la vieja ruta 22, cuando fueron informados de los cambios que se iban a implementar con el inicio de las tareas.