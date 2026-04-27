¿Existió un «elefante gigante» en la Patagonia? Presentan al animal prehistórico en el Paleoparque Comallo

La reconstrucción del "Notiomastodon Platensis" es la primera obra de tal escala realizada íntegramente en la provincia. Foto: gentileza.

El Paleoparque Comallo se prepara para presentar una pieza monumental que promete transformar la experiencia de sus visitantes: la reconstrucción a escala real del Notiomastodon platensis. Este imponente animal, que convivió con los primeros pobladores humanos en el Pleistoceno Superior hace aproximadamente 12.000 años, se suma como la nueva gran atracción de este complejo recientemente inaugurado en el corazón de la estepa.

Aunque los restos fósiles más conocidos de esta especie provienen de la provincia de Buenos Aires, su llegada al parque responde a una sólida probabilidad geográfica. Los expertos sostienen que, debido a su gran capacidad de desplazamiento, es muy factible que estos gigantes hayan transitado hace miles de años sectores del norte patagónico.

Foto: gentileza.

«En el Paleoparque abordamos los últimos 30 millones de años de la Patagonia y por el radio de desplazamiento de estos animales gigantes hace probable que hayan llegado hasta acá por lo que decidimos que sea parte de la muestra», explicó Ciro Hermosilla, coordinador del Paleoparque en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Esta reconstrucción busca llenar un vacío en el relato de la megafauna que habitó el continente en tiempos donde el clima y el paisaje eran radicalmente distintos.

La relevancia de este gigante radica en su coincidencia temporal con nuestra propia especie. «La interacción con los seres humanos es un hecho que cada día se va confirmando más. Buscamos mostrar cómo el rol del ser humano interactúo y hasta conspiró en la extinción de estos grandes mamíferos«, añadió Hermosilla sobre el profundo sentido educativo de la nueva estación.

«Es el primero de toda la muestra que se hizo acá en Comallo. Todos los demás el municipio tuvo que hacer el esfuerzo de realizarlo en otra provincia porque no abundan los paleoartistas», Ciro Hermosilla, coordinador del Paleoparque.

Fotogalería | Ingeniería del pasado: una reconstrucción en tiempo récord en Comallo

La creación de esta pieza no solo es un aporte científico, sino un triunfo de la industria local, siendo la primera obra de tal magnitud fabricada íntegramente en Comallo. El proceso combinó tecnología de modelado 3D con el esfuerzo manual de un equipo que logró finalizarla en apenas cuatro meses, un tiempo récord para el paleoarte.

«El desafío principal fue el tamaño, es una escultura de 5 metros de largo y 4 metros de alto. A veces se complican los materiales por la distancia, pero pudimos concretar el trabajo», relató el paleoartista Marcelo Miñana. Con 20 años de experiencia en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Miñana lideró el taller junto a Fernando Simonetti.

1/ 9 2/ 9 3/ 9 4/ 9 5/ 9 6/ 9 7/ 9 8/ 9 9/ 9 En el proyecto trabajaron alrededor de 50 personas. Foto: gentileza.

El método constructivo se basó en una estructura de caños sobre la cual se montaron piezas de poliestireno talladas con calor mediante una herramienta llamada cejelín. «Todo el volumen fue tallado y luego pegado con espuma de poliuretano sobre la estructura metálica, para después forrarlo con una resina que tiene la textura de la piel«, detalló el artista sobre la técnica.

La participación de la comunidad fue un pilar fundamental, capacitando a personal municipal y voluntarios que nunca habían realizado tareas de este tipo. «Enseguida lograron captar la esencia de este trabajo que tiene que ver con la reconstrucción, la escenografía y los efectos especiales», destacó Miñana.

Foto: gentileza.

La obra final luce detalles hiperrealistas, desde los ojos de resina con detalles de iris hasta los pigmentos que simulan la piel curtida. Una laca protectora especial garantiza que la figura, que estará exhibida al aire libre en el recorrido del parque, soporte los rayos UV, el viento y la nieve característicos del clima de la Región Sur.

En la reconstrucción pasaron más de 50 personas pero durante todo el proceso participaron:

Alejo Troiano; Alejandra Marinao; Gloria Alarcón; Mariana Aguirrezabala; Marina Farias; Fernando Simonetti; Braian Ceballos; Florencia Ayala; Erik Mesa; Alejandra Ocares; Samuel Díaz; Guillermo Aguirrezabala; Marcelo Miñana y Laura Rombola.

El Paleoparque: un recorrido inmersivo por la historia de la Patagonia

El Paleoparque Comallo trasciende el concepto de museo tradicional para ofrecer una experiencia integral que abarca los últimos 30 millones de años de historia. El predio cuenta con un recorrido de seis estaciones donde el visitante se cruza con animales asombrosos a escala real, todos reconstruidos bajo estricto rigor científico.

«El Paleoparque es algo más complejo que un museo, es un parque integral que brinda distintos servicios tanto de la atracción como al visitante«, define Hermosilla. El complejo incluye una sala de exhibición con fósiles originales, un cine para 45 personas con documentales explicativos y áreas de servicios completos como confitería y tienda de recuerdos.

Entre los protagonistas se encuentran el Kelenken, el ave del terror más grande conocida, y el Purusaurus, un cocodrilo colosal. La incorporación del Notiomastodon cierra la primera etapa de la muestra, que ya cuenta con 10 animales distribuidos estratégicamente para narrar la evolución biológica que tuvo lugar en este rincón de la Patagonia.

Apertura del Paleoparque Comallo. Foto: Alfredo Leiva

La respuesta de los visitantes ha superado todas las expectativas desde la inauguración oficial hace apenas tres semanas. El interés por conocer la fauna que pudo habitar la región ha convertido a Comallo en una parada obligatoria para el turismo que transita por la Ruta 23, integrando ciencia y recreación.

De cara al futuro, el taller ya proyecta nuevas metas para completar el recorrido acuático del predio. «La próxima etapa es obtener recursos para reconstruir al Megalodón y a la Stupendemys, la tortuga más grande que hubo», anticipa el equipo del parque sobre los ambiciosos proyectos que ya están en carpeta.

El Paleoparque Comallo no solo recupera el pasado, sino que construye un futuro como referente del paleoarte en toda la Argentina. Con la presentación oficial de este lunes a las 17, la localidad se posiciona como una fábrica de conocimiento que llevará el patrimonio rionegrino a todo el mundo.