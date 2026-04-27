Necrológicas de hoy, lunes 27 de abril de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 27 de abril, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Beronich, Nicolas
Con profunda tristeza compartimos a amigos y familiares el fallecimiento de nuestro querido papá Nicolas Beronich ocurrido el dia lunes 13 a los 88 años; sus restos fueron trasladados al cementerio Parque Las Fuentes. Lo recordaremos siempre con amor y el cariño que siempre transmitió.
RIVAS RIVERA VDA. DE MOLINA, JUANA
Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en la Iglesia Mensajero de Cristo de Kennedy esquina Colón recibirán sepultura hoy a las 9 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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