Nuevo salto de la construcción en Neuquén: los proyectos que más metros cuadrados incorporaron

La construcción se perfila para otro año positivo en la ciudad. Foto: archivo Oscar Livera.

La construcción volvió a mostrar indicadores positivos durante el primer trimestre de 2026 en la ciudad de Neuquén, que arrojó un salto del 20,3% en la cantidad de metros cuadrados registrados en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Los datos surgen de un informe de la subsecretaría de Obras Particulares del Ejecutivo municipal al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO.

Allí se evidencia que, en el trimestre de enero a marzo, la cantidad de metros cuadrados inscriptos por la cartera comunal llegó a los 61.118.

La suba respecto al año pasado es evidente si se tiene en cuenta que ese número había sido de 50.790 en los primeros tres meses de 2025.

Si bien el municipio aclaró que la muestra «no es 100% representativa», resaltó que se trata de «una señal» sobre el rendimiento de un rubro clave para la economía de la ciudad y la región, como se sabe, fuertemente atravesada por la actividad hidrocarburífera y Vaca Muerta.

Como particularidad, desde el Ejecutivo indicaron que el primer trimestre, que abarca los meses más duros del verano, suele ser el periodo donde se da «la menor cantidad de trámites» para aprobar obras.

Sin embargo, mencionaron que en los últimos años existió un cambio de tendencia, con cada vez más permisos solicitados en el arranque del año. Para ejemplificarlo, recordaron el dato de 2025, que fue más de 40% más alto que el de 2024.

Edificios y casas particulares, al frente de la lista

La mayor parte de los metros cuadrados registrados en el inicio de 2026 correspondieron a viviendas multifamiliares o edificios, como se suele denominar a los proyectos de ese tipo. Solo este ítem se quedó con el 48,8% de los trámites ingresados por privados.

El proceso se percibe con especial notoriedad en el centro de la ciudad y algunos barrios del noreste, que empezaron a recibir una importante cantidad de complejos en altura.

Avenidas como Leloir, San Juan y Doctor Ramón concentran hoy el interés de las desarrolladoras. También existen propuestas en vías más tradicionales de la ciudad, como la propia avenida Argentina o la calle Roca, a pocos metros de la Casa de Gobierno y la sede céntrica de la municipalidad.

Detrás de las viviendas multifamiliares, el estudio oficial ubicó en segundo lugar a las propuestas para levantar viviendas unifamiliares, con el 40,6% de las solicitudes recibidas en la subsecretaría de Obras Particulares.

En este caso, los sectores más elegidos se ubican en el sur y oeste de la ciudad, donde la urbanización se acentuó de forma más reciente y la disponibilidad de parcelas para edificar es superior.

El listado lo completan, aunque bastante más alejados, los comercios (8,4%), las oficinas y los consultorios (1%), los depósitos (0,17%), los alojamientos (0,17%) y los proyectos de otro tipo (0,85%).

Las viviendas unifamiliares en expansión

Una encuesta elaborada por el Colegio de Arquitectos de Neuquén también mostró signos de crecimiento para la construcción en la ciudad que reúne hoy al menos un tercio de la población provincial.

De acuerdo con el relevamiento que fue enviado a este diario, los proyectos para construir viviendas unifamiliares, como las casas particulares, anotaron un alza en el primer trimestre, pasando de 9.021 a más de 13.000 metros cuadrados anunciados.

La presentación de planos tuvo su pico en marzo, con una marca de 7.271,78 metros cuadrados. El dato superó ampliamente los resultados de enero y febrero: 3.445,48 y 2.843,75, respectivamente.

La expansión también alcanzó a las obras efectivamente iniciadas, que representaron 4.771,51 metros cuadrados en el primer trimestre del año pasado y 9.626,37 en los primeros tres meses de 2026.

“Cuando hablamos de proyectos, nos referimos a los planos que se presentaron. En cambio, cuando se habla de dirección de obra, es lo que ya se está construyendo”, aclararon desde la entidad que nuclea a los profesionales locales.

Pronostican un «récord» para la construcción en Neuquén

Un indicador útil para analizar el presente de la construcción local puede encontrarse en la cantidad de edificios que actualmente se están levantando.

Según las estadísticas aportadas por la municipalidad, hay 100 complejos de ese tipo construyéndose en la ciudad, donde, en simultáneo, están operando unas 18 torres grúa.

Días atrás, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, había destacado este último dato, recordando que, en el pasado, casi todas las grúas que se encontraban en la capital provincial estaban dedicadas a proyectos de obra pública.

El Ejecutivo resaltó que el año en curso tiene grandes posibilidades de ser «récord» para la ciudad, título que ya se alcanzó en 2025 con los 321.098 metros cuadrados que se agregaron al ejido capitalino.

Otro número citado por la encuesta municipal fue el de los medios de elevación, que llegaron a los 1.145. De ese total, informaron que 952 fueron ascensores, 91 montacoches, 27 rampas, 37 montacargas, 24 montacamillas y montasillas, y 14 escaleras.

A nivel anual, Neuquén viene registrando una trayectoria de crecimiento que se detuvo solamente en 2024, cuando los efectos de la devaluación del peso y la disparada de las tasas de interés significaron un freno para el sector.



