Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 27 de abril al viernes 1° de mayo por el chef Roberto Montiel

La pasta, una de las protagonistas del martes, por ejemplo. Foto: Gentileza.

«Con esta cocina, descubrimos paso a paso, una serie de atractivas recetas que, de forma fácil y clara, podrán enriquecer tanto a nuestros menús diarios como para alguna ocasión especial. Tengan en cuenta que pueden variar las proteínas, los sabores, las especias, no teman en probar y experimentar. Un gran saludo y empecemos a cocinar…», invitó.

Listado de compras

8 Filetes de merluza

1 Paquete de pasta seca penne rigate (puede ser sin tacc)

150 cc. de Crema

1 Lata de champiñones

12 Huevos

50 grs. de Manteca

2 Dientes de ajo

1 Cebolla de verdeo

1 Vino blanco Chardonnay

200 grs. de Salchicha parrillera de cerdo o Chorizo de cerdo

500 grs. de Tomate triturado

3 Cebollas medianas

100 grs. de Queso rallado

Laurel

½ litro de Leche

Harina de trigo (puede ser premezcla sin tacc)

1 Coliflor de unos 800 grs.

200 grs. de Bondiola de cerdo

8 Choclos

1 Morrón rojo

200 grs. de Arroz integral

1 Salsa de soja

200 grs. Mix de verduras congeladas

150 de Coco rallado

1 Leche condensada

150 cc. de Crema de leche

Azúcar

Lunes | Mousse de merluza al chardonnay | 4 personas

Ingredientes:

-8 Filetes de merluza

-150 cc. de crema

-1 Lata de champiñones

-2 Huevos

-50 grs. de Manteca

-1 Diente de ajo

-1 Cebolla de verdeo

-¼ de Vino blanco Chardonnay

Preparación:

1. Picar la merluza, asegurándose de quitar todas las espinas. En un bol, mezclar la merluza picada con la mitad de la crema y los champiñones también picados. Batir las claras de huevo a punto nieve, reservando las yemas. Incorporar las claras batidas a la mezcla anterior, mezclando suavemente y de forma envolvente para mantener la textura aireada.

2. Preparar unas flaneras, moldes o tazas dobles y verter la mezcla en ellos. Cocinar a baño maría en el horno hasta que la preparación esté cocida, similar a un flan. Saber que está lista cuando los bordes se despegan de los moldes.

3. En una sartén, dorar el ajo y la cebolla de verdeo previamente picados. Añadir el vino Chardonnay y cocinar a fuego fuerte hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Retirar del fuego y agregar la mitad restante de la crema, cocinando a fuego suave durante unos minutos y revolviendo constantemente para evitar que se queme.

4. Para servir, desmoldar cuidadosamente los flanes de pescado y cubrirlos con la salsa preparada.

Martes | Penne rigate escondidos | 4 personas

Ingredientes:

-1 Paquete de pasta seca penne rigate (puede ser sin tacc)

-200 grs. de Salchicha parrillera de cerdo o chorizo de cerdo

-500 grs. de Tomate triturado

-2 Cebollas medianas

-100 grs. de Queso rallado

-1 Vaso chico de chardonnay

-Laurel

-½ litro de Leche

-3 cucharas de Harina de trigo (puede ser premezcla sin tacc)

Preparación:

1. Salsa de Tomate: Comience picando las cebollas y salteándolas en una sartén, con un poco de aceite hasta que estén transparentes. Agregue el tomate triturado y deje cocinar durante unos 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. A continuación, incorpore el vino chardonnay y el chorizo de cerdo, previamente troceado en pedacitos pequeños (sin llegar a picarlo). Añada una hoja de laurel, salpimiente a gusto y continúe cocinando la mezcla hasta alcanzar el sabor deseado.

2. Salsa blanca: En una cacerola aparte, mezcle la harina con la leche y una pizca de sal. Cocine esta mezcla a fuego medio, removiendo constantemente para evitar grumos, hasta que espese y obtenga una salsa cremosa.

3. Cocción de la pasta: Hierva abundante agua en una olla grande. Cuando el agua esté en plena ebullición, añada los penne rigate y cocínelos hasta que estén casi al dente. Escúrralos y agréguelos directamente a la salsa de tomate preparada en el primer paso.

4. Armado y gratinado: Coloque toda la mezcla de pasta y salsa de tomate en una fuente apta para horno. Cubra aproximadamente tres cuartas partes de la fuente con la salsa blanca, procurando que parte de la pasta quede «escondida» bajo la salsa. Espolvoree el queso rallado sobre la superficie y lleve la fuente al horno hasta que la salsa bechamel se gratine y adquiera un color dorado apetitoso. Sirva el plato directamente desde la bandeja.

Miércoles | Arroz al estilo aragonés | 4 personas

Ingredientes:

-1 Coliflor de unos 800 grs.

-200 grs. de Bondiola de cerdo

-1 Cebolla grande

-4 Huevos

Preparación:

1. Sofrito inicial: En una cazuela apta para horno, colocar un poco de aceite y añadir la cebolla picada. Incorporar la bondiola de cerdo cortada en cubos, y dejar que tome color. Cuando esté dorado, agregar sal y agua (el doble de la cantidad de arroz más dos tazas adicionales).

2. Incorporación de vegetales y arroz: Limpiar la coliflor, trocearla y añadirla a la cazuela. Cuando esté a media cocción, incorporar el arroz en forma de lluvia, procurando que la coliflor quede a un lado de la cazuela. Cocinar durante 10 a 15 minutos; si es necesario, añadir más agua y salpimentar al gusto.

3. Finalización y huevos: Antes de que el arroz esté completamente cocido, colocar los huevos por encima, cuidando que las yemas no se rompan. Cuando las claras empiecen a blanquear, retirar del fuego y dejar tapado durante unos 5 minutos.

4. Servir inmediatamente para disfrutar el plato en su punto justo.

Jueves | Chapatas con vegetales | 4 personas

Ingredientes:

-8 Choclos

-3 Huevos

-1 cucharadita de azúcar

-1 Morron rojo

-200 grs. de arroz integral

-Salsa de soja

-1 Diente de ajo

-200 grs. Mix de verduras congeladas

Preparación paso a paso:

1. Preparación de las verduras: Cortar el mix en cubos pequeños. Cocinar las verduras en una olla con agua y agregar un chorrito de salsa de soja para dar sabor. Cuando las verduras estén tiernas, retirarlas del agua y reservarlas para su uso posterior.

2. Elaboración de las chapatas de choclo: Cocinar los choclos junto con una cucharadita de azúcar y la misma cantidad de sal. Una vez cocidos, desgranar los choclos y licuarlos con un poco del agua de cocción. Incorporar los huevos a la mezcla y procesar hasta formar una pasta. Con esta preparación, realizar chapatas, similares a panqueques pero más pequeños y gruesos.

3. Armado y cocción final: Colocar las verduras reservadas sobre una chapata y cubrir con otra. Llevar al horno fuerte durante aproximadamente 15 minutos. Servir las chapatas rellenas acompañadas de arroz integral.

Viernes | Flan de coco | 4 Personas

Ingredientes:

-150 de Coco rallado

-1 Leche condensada

-4 Huevos

-150 cc. de Crema de leche

-Azúcar para caramelizar el molde

Preparación:

1. Mezcla inicial: Para comenzar, se deben mezclar las yemas de huevo con la leche condensada en un recipiente, asegurándose de integrar bien ambos ingredientes. A continuación, se añade el coco rallado y se mezcla nuevamente hasta que todo quede homogéneo.

2. Se incorpora la crema de leche previamente hervida. Es importante esperar a que se enfríe antes de continuar con el siguiente paso, para evitar que las claras se cocinen prematuramente.

3. Finalmente, se agregan las claras de huevo batidas a punto nieve. Este paso se realiza con movimientos envolventes, cuidando de no perder el aire incorporado en las claras, lo que aportará una textura ligera al flan.

4. Verter en una flanera caramelizada con el azúcar y cocinar en baño maría durante 30 a 40 minutos. Desmoldar en frío.