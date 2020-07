La Peña: no hay fiesta para los 50 años del Poncho en Catamarca

Podríamos decir que en el rubro espectáculos masivos es la primera gran víctima del coronavirus. Este año no habrá Fiesta Nacional del Poncho, uno de los encuentros populares más grandes del país y sin dudas la convocatoria más grande del invierno argentino.

Las razones son obvias, pero tan fuertes que si uno repasa la historia de esta fiesta, sabrá que sólo tres veces desde su origen, no se hizo, siempre por razones muy fuertes y a veces la economía la hizo tambalear. Es que las fiestas no son rentables cuando es el Estado el que las organiza.

Esta vez el coronavirus dejó sin fiesta a los catamarqueños y no era una edición más. Se trataba del cumpleaños número 50 de la convocatoria y se esperaba un evento especial. La fiesta no se hace, dijeron claramente funcionarios provinciales, pero aclararon que no se posterga un par de meses para hacer algo menor y cumplir. Directamente no se hace y la intención es que el año que viene se haga el festejo que ahora no se pudo y se celebren los 50 años de la fiesta como esperaban, con una grilla contundente y con un número de artesanos que sea el más grande de la historia.

Podríamos decir que en este terreno la Fiesta del Poncho es la primera de las grandes que se posterga, y aunque hay cierto optimismo en el resto de las convocatorias y el deseo de que el coronavirus finalmente afloje, de acá a febrero está todo en duda, porque los rebrotes de la enfermedad en Europa y Asia son un severo llamado de atención.

La decisión de suspender la fiesta fue confirmada por el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Luis Maubecín.

El Poncho es la cita con el folclore y muestra la prenda de vestir más tradicional y representativa de Catamarca: el poncho de vicuña.

“Una fiesta de la importancia y la envergadura del Poncho demanda una organización y logística muy grande que no se puede realizar en este contexto de emergencia sanitaria”, dijo Maubecín.