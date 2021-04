La Peña: Saujil, el lugar donde las estrellas se ven más cercanas

El pueblo es chiquito, calmo, acogedor, rodeado de montañas nevadas todo el año. Pero no es un pueblo de cordillera ni de Europa. Es en Catamarca, en el oeste de la provincia.

Dice su gente que es el lugar donde mejor se ven las estrellas, donde asoman más cercanas. Aseguran que una noche estrellada es imponente, cargada de luces en pausa. Capaces de iluminar cada calle de tierra del pueblo.

Y esa es la excusa perfecta para sacar los catres al patio y tener la noche soñada. La imagen se repite en sus largos veranos, porque ahí las temperaturas de día suelen ser potentes y la frescura de noche es impagable.

El pueblo reúne las condiciones para todo eso. Casas de puertas abiertas, una paz que se respira y un cielo que invita a ver desde esta tierra, cada secreto de la noche.

Así son muchas de las noches en Saujil. Cargadas de magia, con aromas a rocío y con silencios solo interrumpidos por algún perro que ladra por aburrimiento. Porque ahí los perros no tienen trabajo. Es el pueblo donde nadie se lleva lo que no le pertenece, donde una bici puede quedar apoyada a un árbol todo el día.

Y las noches estrelladas son como ellos mismos la describen. Se ven más cercanas las estrellas aunque nunca supe por qué, se prestan para largas guitarreadas de esas que surgen de una simple sobremesa. Alguien se atreve a acercar una guitarra y casi al instante aparece una voz dispuesta a instalar el folclore que llevan en la sangre. Son noches de serenata, de esas tan claras que permiten ver al cantor con solo correr la cortina.

Saujil tiene las mejores estrellas, pero también el mejor sol. El cartel de bienvenida luce desteñido por los rayos potentes que anticipan buenas cosechas, vinos intensos de uvas frutadas. Saujil es en todo caso un homenaje a la vida en calma, al trabajo de la tierra, a su agua cristalina, a sus silencios profundos y a las noches incomparables.

Es una invitación a volver a dormir en el patio en noches de verano.

SUSCRIBITE A TODOS TENEMOS UN PLAN

Todos los viernes lo que tenés que saber para el fin de semana.