La Peña: si no trabajan no cobran, espectáculos en crisis

El coronavirus se llevó todas las preocupaciones en un largo mes en la Argentina. Lo que se suponía era una cuestión de un par de semanas, va para largo. Está claro, primero, primerísimo, la salud; pero hay gente que al final del camino tendrá otras heridas, como las económicas. Y un sector que está padeciendo la dureza del presente es el de los espectáculos.

Los famosos se convencieron que de las redes sociales y de los recitales online no se puede vivir, que no les deja un peso, salvo algunas excepciones muy contadas.

Es que a varios famosos les cancelaron decenas de presentaciones que ni siquiera saben cuándo podrán concretarse. Y si se concretan, menos aún saben en qué condiciones volverán.

Y no es fácil superar este presente que nos angustia, porque muchos de los exponentes del folclore son en realidad empresas donde el famoso es el dueño y los músicos y sonidistas son los ayudantes, es decir, empleados. Esa gente cobra sueldos y en parte vive de ingresos por presentación, esas que ahora dejaron de ser. Es decir, a la preocupación por la salud de propios y ajenos se le suma el escenario económico que para el rubro cultural es y será muy duro.

Pero este renacimiento tecnológico obliga también a repensar los escenarios virtuales. Porque el teletrabajo funciona bastante bien, los aportes a distancia también, pero los recitales no reditúan nada o casi nada en Argentina. De hecho, en este tiempo todas esas empresas están paralizadas. Y cuando pase todo esto el rubro espectáculos tal vez sea de los últimos en volver a ponerse en marcha. La gente se acostumbró a consumir música en las redes, en distintas plataformas, pero sin pagar.

En la semana, Mario Álvarez Quiroga subió un video cantando desde su casa, solo por darse y darnos un gusto, pero son exponentes aislados que mantienen conexión con sus seguidores. Es un tiempo complejo también para los espectáculos.