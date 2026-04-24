Escándalo entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: gritos, acusaciones y una renuncia en pleno conflicto

Las periodistas Fernanda Iglesias y María Julia Oliván protagonizaron un fuerte enfrentamiento detrás de cámara que derivó en un escándalo mediático, con acusaciones cruzadas, gritos y la renuncia de Iglesias al ciclo “Qué Miedo”, programa vinculado a Border Periodismo.

El conflicto se habría desatado minutos antes de salir al aire, en medio de una discusión interna que escaló rápidamente y generó un clima de máxima tensión dentro del estudio.

Cómo fue la fuerte pelea entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván

Iglesias acusó públicamente a Oliván de haberla maltratado durante el episodio y aseguró que recibió gritos delante de otros integrantes del equipo.

Tras lo sucedido, la panelista decidió abandonar el proyecto y expresó su malestar en distintos programas de televisión, donde sostuvo que la situación venía acumulando tensiones previas dentro del ciclo.

Por su parte, Oliván también dio su versión de los hechos y negó parte de las acusaciones, mientras el conflicto tomó estado público y generó fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y los medios.

El escándalo derivó además en la suspensión momentánea del programa, mientras ambas periodistas continúan enfrentadas públicamente tras la discusión ocurrida antes de la emisión.