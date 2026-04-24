Horóscopo chino hoy viernes 24: el Dragón marca el pulso bajo la energía Tierra Yang

El horóscopo chino de este viernes 24 llega con una energía particular que invita a la acción consciente. Bajo la influencia de Tierra Yang, la jornada propone equilibrio, compromiso y decisiones que impactan en el plano colectivo.

Según las enseñanzas difundidas por la astróloga Ludovica Squirru, el día está regido por el signo del Dragón, uno de los más poderosos dentro del zodíaco oriental, asociado a la fuerza, el liderazgo y la transformación.

Energía del día: Tierra Yang y protagonismo del Dragón

La combinación de Tierra Yang + Dragón marca una jornada intensa, ideal para tomar decisiones importantes y avanzar en proyectos que requieren determinación. El Ki diario 8 refuerza esta tendencia, vinculada con la estabilidad, el poder personal y la concreción.

Sin embargo, no todo fluye sin tensiones: el signo en choque es el Perro, que podría sentir más presión o conflictos en el entorno.

En cambio, las afinidades del día favorecen a:

Rata

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Estos signos tendrán mayor facilidad para conectar, resolver situaciones y avanzar con claridad.

Qué hacer y qué evitar hoy, según el horóscopo chino

El consejo energético para este viernes es claro: es un día ideal para el servicio y la conexión con otros. Las acciones solidarias, el trabajo en equipo y los gestos de ayuda estarán especialmente potenciados.

Recomendado:

Participar en actividades sociales o comunitarias

Ayudar a otros o colaborar en proyectos colectivos

Ordenar ideas y planificar a largo plazo

Evitar:

Decorar la casa

Realizar tareas como cavar o remover tierra

Iniciar cambios impulsivos sin reflexión

El mensaje del día invita a salir del individualismo y enfocarse en lo colectivo. Con la fuerza del Dragón como guía, este viernes puede convertirse en una jornada clave para sembrar acciones que impacten a futuro.