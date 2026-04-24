Último parte de salud de Charly García: cómo evoluciona tras su cirugía de riñón

El reconocido cantante Charly García continúa internado y evoluciona de manera favorable luego de la cirugía de riñón a la que fue sometido el pasado martes 21 de abril.

Según el último comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el artista ingresó a quirófano de forma programada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde la intervención se realizó sin inconvenientes.

Cómo sigue la recuperación de Charly García tras la operación

De acuerdo a fuentes médicas, el músico se encuentra estable, en una habitación común y sin complicaciones en el postoperatorio. Además, destacaron que no requirió diálisis en ningún momento ni intervenciones adicionales, más allá de los cuidados habituales para este tipo de procedimiento.

En las últimas horas, allegados al entorno del artista señalaron que la evolución continúa siendo positiva y que responde bien a los controles médicos, lo que genera tranquilidad dentro de su círculo cercano.

Por el momento, García permanecerá bajo observación para monitorear su recuperación, aunque el panorama es alentador y acorde a lo esperado por los profesionales de la salud.