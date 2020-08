La pista de Motocross levanta polvareda en el Deliberante de Neuquén

La regularización de la pista de Motocross sobre la barda de Neuquén ocupará el centro de la polémica, este jueves, en el Deliberante.

Desde el Consejo Asesor de la Municipalidad (Caesyp) advirtieron que irán por el juicio por incumplimiento de deberes, en caso de que el Deliberante insista con aprobar un proyecto contrario a la legislación vigente.

“No hay peor sordo que el que no quiere oir, intentan sacar una resolución que está reñida con la ley, van a terminar en la justicia”, advirtió el integrante del Caesyp, Oscar Rossi.

Agregó que “la pista de Motocross no tiene ningún derecho adquirido, sólo hubo (en estos años) mala fe por parte de los organismos de control, los del municipio y del Deliberante para hacer cumplir lo que ordenó la Justicia”.

El proyecto impulsado por el concejal Camilo Echevarría (Frente Integrador Neuquino) en favor de la Asociación Motocross Club Neuquén cuenta con avales de Juntos por el Cambio y del MPN, y un pedido de suspensión del tratamiento del Frente de Todos.

“Es parte de la identidad neuquina”, dijo la concejal de la UCR Juntos por el Cambio, Jorgelina González. El bloque impulsará la regularización de la permanencia de las motos en la barda en base al presunto derecho adquirido, por funcionar en el lugar desde la década del 70.

Respecto al impacto ambiental advertido por los estudios universitarios, Juntos por un Cambio argumentó que se trató de una polémica por el sector de estacionamiento. Agregaron que por remediación pretendida se contempla una forestación. En el oficialismo (MPN) los votos y opiniones están divididos.

Para el Frente de Todos, la postura de ignorar el impacto de la actividad en una zona de reserva natural emula el conflicto con el barrio Rincón Club, donde la voluntad política en favor de intereses ligados al poder político y económico de la ciudad y la provincia, son priorizados ante los argumentos ambientales y legales.

“Como el caso del Rincón Club de Campo, los sectores acomodados de la sociedad neuquina, pueden avanzar de manera impune sobre la tierra pública desoyendo las evidencias de afectación al medio ambiente”, sostuvo en un comunicado el concejal Marcelo Zúñiga (FdT).

“La dinámica de votación en el Concejo indica que hay tiempo de valoración hasta cuando se define el proyecto; apelamos al uso de la razón y al diálogo con esta herramienta que es la audiencia de consulta pública, porque lo que se hizo hasta ahora fue negar la participación de la defensoría del Pueblo, sin tener en cuenta la opinión de la Universidad del Comahue que es consultora preferencial” del municipio, dijo Zúñiga.

Desde el Caesyp Rossi recordó que durante la anterior gestión debieron acudir a la vía judicial para obligar al Ejecutivo a remitir informes.

Tanto Rossi como otros integrantes del Consejo Asesor municipal fueron convocados por la justicia como peritos calificados por temas vinculados al Parque Bardas Norte, y en otros temas donde se presentaron amparos por la negativa oficial de llamar a audiencia pública para proyectos municipales, que implicaban certificación ambiental.

Vista aérea de la pista de motocross (foto Juan ThomesI



El organismo fue creado por Carta Orgánica y reglamentado por ordenanza para facultar a un grupo de profesionales que, ad honorem, deben asesorar en temas de planificación y desarrollo al Ejecutivo y al Legislativo.

“Tratan de sacar una resolución que está reñida con la ley, no aprenden. Perdieron los juicios en los que les advertimos que no podían impactar el medio ambiente, no se puede hacer un amparo por cada cosa así. Si esto sigue el mismo camino termina en un planteo de incumplimiento de deberes -de funcionario público-", advirtió Rossi.