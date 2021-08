La producción en Permian se recuperará completamente en 2022

La actividad en la Cuenca Permian, la mayor productora de petróleo en Estados Unidos, fue duramente afectada por el impacto de la pandemia del coronavirus el año pasado, pero siempre que llovió paró y analistas aseguran que en 2022 no solo se recuperará la producción, sino que se podría superar los niveles prepandemia.

Según el último informe de la empresa líder en datos y análisis, GlobalData, “Permian Basin in the US, 2021 - Oil and Gas Shale Market Analysis and Outlook to 2025”, que habla sobre las perspectivas productivas en Permian hasta el 2025, actualmente la cuenca produce unos 4,6 millones de barriles de petróleo por día.

Se proyecta que se alcanzarán los 4,9 millones de barriles por día a mediados de 2022 lo que significa que se superará la producción de febrero de 2020 que fue de 4,8 millones de barriles.

“La reducción de las restricciones y prohibiciones de viaje durante el primer semestre de 2021 ha mejorado las perspectivas de demanda, fomentando las actividades de producción en la cuenca”, señalaron desde GlobalData.

A pesar de que el precio del West Texas Intermediate (WTI) repuntó a los niveles previos a la pandemia, los equipos de perforación todavía no se recuperaron. El recuento de rigs en Permian cayó a su punto más bajo en agosto de 2020 con 117 plataformas.

Desde septiembre de 2020, la cuenca experimentó un lento aumento en el recuento de equipos de alrededor el 7%. En junio de 2021, se contabilizaron 235 equipos operando en la cuenca Permian en comparación a los 135 equipos hace un año en junio de 2020, sin embargo, en enero de 2019 eran más de 450 los rigs.

Por último, desde GlobalData proyectaron que las compañías de petróleo y gas se concentrarán en sus activos principales en la Cuenca Permian en este semestre y acelerarán las actividades de perforación y terminación.