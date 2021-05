La reflexión de Agustín Pichot sobre la violencia en el rugby

Agustín Pichot es una de las voces autorizadas en el rugby argentino y se destaca por no esquivar temas comprometidos, pocas veces reconocidos por los protagonistas.

En una entrevista con Infobae, el excapitán de Los Pumas contó los abusos que sufrió cuando empezó a jugar, lo que habitualmente se conoce como "ritual" o "bautismo"

"El gran problema que hemos tenido como deporte -y lo tenemos como deporte-, es no haber diferenciado lo bueno y lo malo. Haber naturalizado la violencia", reflexionó el exjugador.

"Naturalizamos que en un bautismo te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedas sentar, a mí me pasó, les hablo de la experiencia mía. Me mordieron la cola, un cachete. No me pude sentar por cuatro días, no tiene nada de gracioso", expresó.

Agustín Pichot en #CómoLleguéHastaAquí : de “déspota” a líder positivo, el adiós a Los Pumas, sus charlas con Maradona y un mensaje a la familia de Fernando Báez Sosa https://t.co/jndH965v41 pic.twitter.com/QZnadoQ6jS — infobae (@infobae) May 28, 2021

Además, Pichot relató que después del asesinato de Fernando Báez Sosa, golpeado por un grupo de rugbiers, le preguntó a su hija qué opinaba de los jugadores de rugby. "Son unos patoteros, quilomberos, agresivos", fue la respuesta.

"Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas en lo que me competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización, desde mi lugar, de alguna forma", aseguró.