La responsabilidad social

Cipolletti

La indignación social y la falta de responsabilidad social en estos últimos días, debido a los nuevos contagios por parte de las personas que deben salir trabajar para cuidarnos a todos, es muy grande. Mientras hay personas que no pueden salir a trabajar no pudiendo llenar el plato comida de su familia o con miedo a quedarse sin él, te encontrás con otras personas (no todas) que en su jornada laboral comparten mate (lo primero que se pidió no hacer antes de la cuarentena), comparten reuniones familiares o de amigos sin importarles ni siquiera su propia familia.



Tenemos personas mayores de riesgo que no pueden salir de su hogar y están sufriendo una fuerte depresión por no poder ver a su familia, a sus nietos o realizar actividades de una vida activa. Estos trabajadores irresponsables colaboran a que esta situación de depresión, de falta de comida en cada hogar, de pérdidas de trabajos, y tantas cosas más se siga extendiendo.



Ni contar los inadaptados que no pueden vivir si no se casan, si no juegan un partidito de fútbol o polo, si no festejan un cumpleaños, si no corren carreras en moto, o si no van a un velorio. Esa es la sociedad que tenemos, con una falta de empatía increíble; y políticos que nunca colaboraron con generar una sociedad responsable, a la cual durante décadas le enseñaron y promulgaron la vagancia, la falta de respeto y la falta de compromiso. Difícilmente se puede exigir a las personas que respeten la ley si en el país tienen más derechos los delincuentes que las víctimas.



Solo hay que esperar que quienes son responsables puedan seguir sobrellevando bien la cuarentena en sus hogares y las personas a las que les gustan las reuniones sociales dejen de realizarlas, que los que sí o sí deben salir a trabajar para alimentar a su familia tengan un poco de empatía y no solo se cuiden ellos, cuiden a su familia y a la sociedad que necesita salir de esta situación lo antes posible.



Silvana Aliaga

DNI 28.092.949