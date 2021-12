El Circuito Patagónico de beach vóley volvió con todo después de la pausa obligada por la pandemia de Coronavirus. Gentileza.

La segunda fecha de la cuarta edición del Circuito Patagónico de Beach Vóley se disputará entre el 21 y 23 de enero en Roca, después del exitoso comienzo que tuvo días atrás en la cuarta bajada del balneario de Las Grutas, con una importante cantidad de participantes.



Después de una prolongada inactividad como consecuencia de las restricciones implementadas por la pandemia de Coronavirus, el destacado Circuito Patagónico regreso con la cuarta edición del certamen que contará con tres fechas, la segunda en Roca y el cierre, con la consagración de los campeones en El Cóndor.



En el estreno se reunieron 45 parejas participaron devididos en las categorías mayores, Sub 18, Sub 16 ySub 14, todos en ambos sextos, demostrando el interés que generó el regreso a la actividad, con representantes de Río Negro, Neuquén y Chubut.



Fueron más de 70 los partidos que se jugaron entre las diferentes instancias que tuvo la primera fecha, con un interesante nivel de juego en las cuatro categorías.



En varones, se impusieron Rivas-Inostroza, en mayores y Sub 18, convirtiéndose las figuras de la primera fecha;Llanqueleo-Balmaceda, en Sub 16, y Mora-Sumarraga, en Sub 14.



En damas las ganadores en el esperado estreno del Circuito Patagónico fueron Vargas-Barrios, en mayores; Rezentti-Ungare, en Sub 16, Otero-Millaqueo, en Sub 14.

Un buen nivel de juego mostraron los participantes de la primera fecha del Circuito Patagónico de beach vóley. Gentileza.



La segunda fecha se disputará entre el 21 y 23 de enero Roca, en lugar que todavía no fue confirmado, y el último capítulo se jugará del 18 al 20 de febrero en el balneario El Cóndor.