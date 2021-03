PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Lamentable hecho fue la falta de seguridad en lo acontecido en Lago Puelo por la llegada del Presidente de la Nación días pasados,. He observado que en ningún momento del ataque al vehículo presidencial, ante las cámaras, existía custodia.



A solo unos 10 km de Puelo, en El Bolsón, hay un escuadrón de Gendarmería Nacional que debió activarse desde el Ministerio de Seguridad para el caso y no se vio a ningún gendarme en lo acontecido. Tampoco fuerza policial alguna, lo que a mi juicio constituye una falta que atribuyo a los ministerios de Seguridad nacional y de la provincia del Chubut. Es de no creer que entre tanta gente filmada aún no hayan logrado identificar fehacientemente a quien rompió los vidrios del vehículo a plena luz del día…



En mi juventud, siendo ayudante del Comisario Inspector Pedro Bianchi, Jefe Policial de Zona Sur en SanMartín de los Andes, fuimos designados, junto al Jefe del Escuadrón de Gendarmería del lugar, Comandante Principal Parodi, para organizar la seguridad del Presidente Provisional José María Guido, que el 24 de noviembre de 1962 se reunió con el embajador de EE.UU. en una lancha particular que arribó al embarcadero del Hotel Correntoso a la mañana.



Se armó y ejecutó un sistema de seguridad sin novedad hasta el retiro del presidente, quien al mediodía nos agasajó en el comedor del Correntoso, de la familia Capraro, junto a gobernadores de Neuquén y Río Negro, al intendente, funcionarios y al personal de oficiales ya nombrados, habiéndome tocado almorzar en una gran mesa, frente al presidente…. Y por la tarde compartir un té en la residencia de El Messidor.



Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429