La situación del Ipross

Leía la carta del ingeniero Eduardo Jorge Bagur sobre el Ipross y quiero dar mi opinión, una más de las tantas que he publicado.

Señores afiliados, la obra social de la Provincia está fundida desde que se la quitaron a sus verdaderos dueños, los afiliados. La fundieron todos y cada unos de los gobiernos de turno, uno más inútil que el otro, porque no se dieron cuenta que estaba en juego la salud de la población. Encima los hospitales están sin insumos, sin profesionales suficientes, sus prestadoras viven cortando los servicios por falta de pago, etc. Lo peor es que tienen de rehenes a todos. Es inviable esta obra social y la salud pública en general de Río Negro. Pero siguen aumentando los empleados…. ¿Politiquería? Sí, con los escasos recursos que Río Negro no tiene.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757

Los Menucos