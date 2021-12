La tormenta con granizo pasó por Cinco Saltos y Cipolletti, y llueve desde Allen a Regina

Esta tarde se han registrado lluvias y granizo por la Ruta 151, entre las localidades de Cinco Saltos y Barda del Medio. También cayó granizo en la ciudad de Cipolletti. El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti comentó que las imágenes del radar muestran que las tormentas eléctricas se han desplazado hacia la provincia de Río Negro. Sin embargo también hay precipitaciones intensas en Centenario.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) había anticipado que por el ingreso de aire cálido y húmedo en el norte de la Patagonia se formarán tormentas eléctricas en la región.

Hace minutos el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta temprana para la zona petrolera de Neuquén y Río Negro por «tormentas fuertes con lluvias intensas».

Increible tormenta e pagos cipollettenses! (It never rains here!) #Cipolletti pic.twitter.com/B1vgPEQkVZ