La Voz: la letra «prohibida» de Ricardo Montaner y el twerking de Lali

Ricardo Montaner, jurado de La Voz Argentina reveló que "Bésame", uno de sus mayores éxitos, originalmente no contenía esa palabra en la canción.

“Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo, bésale, con tu humedad”, cantaba el jurado cuando uno de sus hijos señaló que la letra original no era esa.

“Es verdad, no decía ‘Bésame’ ni en el nombre ni en la letra. Se llamaba ‘Mójame’ y decía ‘Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones’, pero llego al estudio a grabarla, empiezo a cantarla y en esa época era medio fuerte la letra. Eran como las de Mau y Ricky de hoy. Entonces él me dice: ‘Chatito, esto no puede llamarse ‘Mójame ni decir mójame por todas partes’. Le pedí cinco minutos y ahí escribí ‘Bésame’”, contó Ricardo.

Enseguida el resto del jurado se puso a repasar la letra y Lali exclamó: “Era re hot, Montaner”. La situación continuó con una base de percusión, Montaner cantó el texto original y Lali aprovechó la oportunidad para moverse sensualmente al ritmo con twerking incluido.