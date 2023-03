Lágrimas, gritos y escándalo al aire en C5N por la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón

La entrevista que el periodista Jorge Rial le hizo a Jey Mammón, el conductor denunciado por Lucas Benvenuto de abuso sexual agravado, desató un escándalo al aire entre los panelistas de «Duro de domar», programa que se emite por C5N.

El cruce se dio el jueves por la noche, cuando “Duro de domar” presentaba en exclusiva un adelanto del reportaje de Rial, conductor de “Argenzuela”, a Jey Mammon, quien fue suspendido de Telefe tras conocerse la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto (la causa prescribió años atrás).

Pablo Duggan, conductor de «Duro de domar», anticipó una parte de la entrevista que Rial puso al aire este viernes en su programa Argenzuela y la panelista Cynthia García cuestionó que le den espacio a la palabra de Jey Mammón.

«¿La pregunta es para qué, para qué queremos escuchar a Jey Mammón?. «Yo quiero escucharlo pero el tema es dónde. Yo quiero escucharlo en la justicia. No estoy cuestionando ni la decisión del canal ni de Jorge Rial. Yo me pongo enfrente por una cuestión de formación. Me impacta la palabra de Jey Mammón hablando de él, ¿para qué lo ponemos al aire? Es el victimario de un delito aberrante contra un niño», dijo Cynthia García.

El panelista Mariano Hamilton salió al cruce de sus dichos: «Aún los genocidas tuvieron el derecho a defenderse». «Yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa un debate. Yo no lo entrevistaría, es una decisión editorial. No existen las dos campanas, hay una sola campana. Que se defienda en la justicia, pero no quiso defenderse en la justicia. ¿Por qué le vamos a dar el contexto a defenderse en la televisión?», se preguntó Cynthia García.

💥ESCANDALOSO CRUCE



Cynthia Garcia, critico la forma que tiene @C5N de editorializar la nota de Jey Mammon a Jorge Rial y sus compañeros de #DuroDeDomar la destrozaron.



La periodista termino llorando en vivo:

(Entra en el top10 de mis mejores edits) pic.twitter.com/E2LsYnhP9Y — 𝙉𝙍 | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 31, 2023

«Por la justicia claramente no, pero ¿por la sociedad vos no pensás que está condenado?, lo rajaron de todos lados los lugares donde laburaba, no va a poder conseguir un put… laburo en ningún lugar del mundo», dijo Mariano Hamilton. Y Cynthia García le contestó con los tapones de punta: «Miren la solidaridad que está generando en ustedes». Hamilton la acusó de «pegar un golpe bajo» y la pelea terminó con la periodista llorando.