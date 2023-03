Jey Mammon mano a mano con Jorge Rial: cuál es su versión sobre la denuncia de Lucas Benvenuto

Luego de la denuncia realizada por Lucas Benvenuto por abuso sexual agravado, el conductor Jey Mammon se sentó con Jorge Rial para hacer su descargo sobre la causa en su contra que prescribió. A través de la pantalla de «Argenzuela», por C5N, el animador de «La Peña de Morfi» intentó defenderse de la grave acusación que lo tiene recluído en su casa durante los últimos días.

En medio de un clima de mucha tensión y prácticamente en soledad, sin amistades ni su abogado presentes, Jey Mammon hizo un extenso repaso sobre la relación que lo unió con Benvenuto, donde intentó dejar en claro que él no cometió el delito por el que el chico lo apunta.

«Anímicamente está destruído» señaló Jorge Rial sobre cómo encontró al artista durante la charla, pero lo definió como «muy ansioso por hablar» agregó.

El «vínculo» que une a Jey Mammon con Lucas Benvenuto

El conductor Jey Mammon sostuvo que Lucas Benvenuto «fue un vínculo amoroso hermoso. Digo vínculo porque quizás una cosa es una relación y otra cosa es un vínculo. Es una relación que fue muy linda».

«Lo conocí cuando tenía 16 años en una fiesta, en 2009. Tenemos manera de testificarlo, porque hay testigos, videos, un link de YouTube de esta fiesta» explicó el artista. Y agregó que Benvenuto llegó a ese evento con una amiga y un amigo, hermanos entre sí.

Sobre la denuncia, Jey Mammon dijo que se enteró de la presentación en 2020 a través de su abogado, Fernando Burlando, pero que entonces se encontraba afrontando la enfermedad de su padre, Roque, y el estreno de «Los Mammones», el ciclo que condujo en la pantalla de América.

Y mencionó: «Empatizo en que es un chico que la vida y la sociedad lo rompió todo. Me cuesta decir que es un mentiroso».

El «último mensaje» de Lucas Benvenuto para Jey Mammon

Jey Mammon insistió en que mantuvo vínculo con Lucas Benvenuto hasta «sus 25 o 26 años». En ese marco, indicó que tiene un último audio del muchacho, que le llegó a través de redes sociales en 2019, un año antes de que se radique la denuncia por abuso sexual agravado ante la Justicia.

«Guardo todo en el teléfono, tengo toda mi historia con él ahí; incluido el último mensaje que me mandó» indicó el conductor sobre la conclusión de la relación entre ambos. «Yo estaba en el ‘Bailando (por un sueño)’ y de novio» aclaró.

Según él, Benvenuto le envió un audio donde decía «¿no me vas a contestar más los mensajes?». «‘Si no me contestas, quiero decirte que no soy de esos de los que van a la televisión a decir estuve con Jey Mammon» verbalizó el conductor, a lo que agregó que «acto seguido, me bloquea».

Sin embargo, ese audio no se hizo público.

Por qué Jey Mammon dio la entrevista a Jorge Rial

El presentador de «La Peña de Morfi» contó en diálogo con Rial que lo eligió a él porque «no somos amigos, en principio, y te considero un periodista sagaz, profundo capaz de ir hasta el hueso. Y creo que la situación amerita«, indicó en el comienzo de la charla.

En cuanto a su estado actual, Jey Mammon indicó que se encuentra bajo tratamiento con ansiolíticos. «El Clonazepam lo tengo encima. La verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida» sostuvo el conductor.

«Estoy en shock, estoy paralizado» insistió.

Noticia en desarrollo.-