Las candidaturas por alianzas y partidos ya superan las bancas en pugna en el Deliberante de Neuquén

Más de una docena candidatos y candidatas pelearán por ocupar las 9 bancas que quedarán libres en diciembre. Algunos son conocidos porque ya instalaron sus pretensiones con grandes imágenes en la calle que burlan la veda proselitista, otros se confirman con el tiempo de descuento hasta el martes, cuando los partidos y alianzas electorales deben inscribir las listas.

Claudio Dominguez encabezará la lista del MPN y de la Alianza "Confluencia con Vos", un frente de partidos que llevará listas espejo idénticas a la de la lista 151, una fórmula que sumó votos al intendente Mariano Gaido en 2019 y que el oficialismo repetirá para la renovación de bancadas. El MPN pone en juego en esta elección, 3 de sus 5 bancas propias, con el planteo de reelección de Isabel Mosna y Jorge Rey.

Juan Peláez (UCR) y Rocio Casamayor irán por el sector que en las PASO se identificará como Cambia Neuquén, pero que en la ciudad irán con una misma lista "en espejo" que llevarán los diferentes partidos que integran la conjunción macrista: el PRO, UCR, Somos Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino y Acción Nqn. Este bloque pone en juego 4 de las 6 bancas que hoy integran Cambiemos en el Deliberante.

El concejal de la UCR (también NCN) y ex intendente de Cambiemos, Guillermo Monzani, irá como titular del partido Juntos Por Neuquén, inscripto como la lista 902 por el ex concejal Juan Monteiro.

Las otras dos alianzas que buscan retener los espacios logrados en las últimas elecciones son el Frente de Todos, con Marcelo Zuñiga, que va por la reelección, y la banca del FIT que deja Natalia Hormazábal. El concejal César Parra, que dejó hace poco el espacio por la rotación de bancadas (asume Julieta Katcoff en su lugar) buscará retener el lugar con la Alianza FIT Unidad.

Hay partidos y alianzas electorales que buscarán incorporarse al cuerpo legislativo: entre ellos el UNE, que pretende recuperar espacios -bajo el ala del oficialismo con la alianza Neuquén Puede Mas, en una lista que lidera Emmanuel Guagliardo. La CCARI anunció que se presentará como partido, con una lista, encabezada por Christian Galván o Belén López, según los trascendidos.

Libres del Sur también presentará pelea para sumar una banca a la actual representación, con una lista liderada por Mercedes Lamarca.Y la Democracia Cristiana informó que se sumará a la disputa electoral con inscripción de la lista el martes, en tanto las y los candidatos serán comunicados a media mañana en una conferencia, según se indicó.

La inscripción de las listas se realizará el martes 17 de agosto en la Junta Electoral, con tiempo hasta dos horas pasada la medianoche (ya en 18), según el cronograma.

Esta renovación de la mitad del Concejo Deliberante de Neuquén tiene la particularidad que fue convocada con una duración de función en forma condicional: si el 24 de octubre se hace el referéndum y gana el SI a la modificación de la Carta Orgánica de la ciudad, el mandato de éstas concejalas y concejales que asumirán en diciembre, será sólo de 2 años.

En caso de que gane el NO en la consulta pública, tendrán un mandato de 4 años. La consulta popular por el SI o NO fue cuestionada por los exconvencionales del MPN y está en curso en el Tribunal Superior de Justicia, que en los próximos días deberá definir si suspende o no el Referéndum.

Si el TSJ rechaza la suspensión, será la primera vez que la ciudad de Neuquén lleve a cabo el mecanismo de referéndum. Como la elección municipal es por Boleta Unica Electrónca (BUE), fue prevista con dos categorías: la de lista de concejales (para elegir una de las propuestas) y categoría referéndum (por la opción Si o NO).