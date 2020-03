Las dulces tentaciones de Mauricio Asta están listas para degustar

Carismático, ameno en su charla y con la simpleza que caracteriza a los apasionados por su trabajo, Mauricio Asta charló con Río Negro horas antes de que su nuevo programa se emita por el canal Gourmet. El ciclo, “La pastelería de Mauricio Asta”, se podrá ver por la señal mencionada de lunes a viernes a las 21.30.

Oriundo de la ciudad de Martinez, provincia de Buenos Aires, se crió en el seno de una familia de inmigrantes italianos que quería que su formación fuera “de estilo universitario, de una carrera más tradicional. Y en eso comencé hasta que me di cuenta que había algo en mí que llamaba por la cocina”, recordó el pastelero. Fue todo un desafío en ese momento ya que no había tantas escuelas para profesionalizarse como para obtener una salida laboral.



“Fue medio así como una apuesta. Empecé a estudiar cocina, la carrera. Terminé y fue así cuando tuve la oportunidad de mi primer experiencia laboral, de trabajar en cruceros de Estados Unidos. Estuve trabajando y capacitándome en escuelas de ese país y de alguna forma mi elección de ser pastelero a cocinero, un poco estuvo dado por esa experiencia y también porque la pastelería reúne ciertas características como es la elaboración de texturas a partir de ingredientes que uno, según la técnica, la proporción y los sabores, puede ir manejando. Donde la estética ya sea de un postre, una torta o de alguna pieza en particular es necesario… y bueno se ve que por ese lado, mi lado estético, mi lado artístico como que tuvo mejor desenvolvimiento”, continúa Mauricio.

Así comenzó la carrera en pastelería y al volver de los cruceros tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. “Me llamaron de una escuela de gastronomía para estar a cargo de las cátedras de Pastelería, una escuela de Ezeiza muy prestigiosa en Buenos Aires. Allí estuve mucho tiempo como profesor dictando clases en la parte de pastelería”.



A sus 45 años, Mauricio cree que “está sobrevalorado el estar joven, pero tener años implica haber transitado más experiencias y eso está bueno, te vuelve más experimentado en más rubros. Y la televisión, que fue justo después de esta etapa de docente, me dio la gratificación de poder transmitir todo lo que adquirí como experiencia y conocimiento. La televisión si bien es un poco show, si bien es mostrar en poco tiempo, es transmitir, motivar para que se animen a hacer lo que sugiero, que sientan que no es algo imposible. Y al mismo tiempo enseñar el paso a paso para que puedan poner en práctica lo que propongo y se que en el medio de la televisión como que hay gente que es amateur, o que sabe mucho más, gente que es súper profesional, gente que se que no va a hacer las preparaciones, pero que le gusta ver el ámbito de la cocina televisivo, hacia todo ese público me dirijo y trato de complacer a todo ese público. Desde la parte académica, desde la parte de la gracia de la llegada amistosa para quien quiere simplemente divertirse con el programa que encuentre los personajes de su estilo, a quienes encontrar propuestas de sabores, de técnicas que pueden estar también presentes que es el eje que tuve en todo el tiempo que estuve en televisión”, sigue.

Volver a la pantalla de El Gourmet, junto a otros cocineros argentinos y de otros países, representa una “gran alegría” para este pastelero. “Con lo que se van a encontrar es con un programa muy de autor. Las recetas tienen muy estilo, tienen muy mi impronta, por su estética por los sabores que sugiero que incorporo para amalgamar y crear texturas, quienes ya me conocen de la pantalla saber mi forma de transmitir, de ser, de comunicarme. Vamos a estar media hora y a los que les gusta mi cocina cada día de la semana a las 21.30 habrá una nueva emisión con dos recetas y al cabo de marzo van a tener un recetario con un montonazo de recetas originales y cada una con su textura. Así que tanto para el que recién empieza como para el que ya incursionó, van a tener un montón de recetas como para practicar, para hacer, para agasajar a su familia o simplemente para comer de goloso o compartir un domingo a la tarde con sus seres queridos”.



“Estoy muy contento de poder llegar nuevamente a todo quien sintonice El Gourmet con mi propuesta gastronómica, con mi ser mismo, contándoles y comunicándome con el público que es uno de los lujos que me puedo dar llegando a todo el país a través de mi trabajo por un programa de televisión y estar así más cerca”.

Y antes de cerrar la charla, le pedimos que nos diera alguna de sus recetas con frutas de nuestra región...

“Podemos usar duraznos para hacer una tarta horneada con una crema que pueda contener almendras o algún otro fruto triturado, hecho casi harina. Hay una receta que hago de ese estilo y utilizo ciruelas, pero se pueden usar duraznos. Con manzanas, es un clásico muy bienvenido en la pastelería, uno siempre está comiendo algo fresco y puede ser una torta invertida con caramelo y dada vuelta con las manzanas arriba. Y con peras hago un pastel, en este ciclo, que están tiernizadas sobre una crema de chocolate y almendras. Son productos típicos de ustedes y con la receta que les presento en el programa y que tienen un diferencial estaría bueno que tomen nota”, concluyó.