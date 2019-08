Las organizaciones cortan el puente Cipolletti-Neuquén

Estatales rionegrinos y el Frente Popular Darío Santillán participan de la jornada de protesta contra el Gobierno nacional. Bajo el lema “¡Basta de hambre y ajuste!” comenzaron con los cortes en los puentes que unen Neuquén con Cipolletti y que serán totales hasta las 14.

Allí la policía montó un operativo de tránsito para evitar mayores inconvenientes y desvía los vehículos hasta el tercer puente sobre Cañadón de las Cabras que está habilitado. Las tareas están cargo los efectivos de la Caminera de Cipolletti y de Seguridad Vial.

Dese las organizaciones que participan de la protesta detallaron que el corte será total hasta las 14 aunque podrían flexibilizarlo a partir de las 11.30.

En ese momento, realizarán una asamblea para definir si flexibilizan la medida. La protesta comenzó a las 8.30 con una concentración en la plaza San Martín de Cipolletti. Desde allí marcharon hacia los puentes.

La protesta en Neuquén

En Neuquén el punto de encuentro con la CCC, el FOL y la CTEP es el municipio, en la avenida Argentina y Roca, a la altura del monumento a San Martín. Llegaron al lugar alrededor de las 9.30 y luego de manifestarse se instalaron en el sector.

María, una de las integrantes del Polo Obrero, que se encuentra manifestando, explicó que reclaman una respuesta al Gobierno provincial y Nacional por "la crisis económica" que impacta con mayor fuerza en los sectores populares.

La protesta se concentra en el monumento a San Martín. (Foto: Juan Thomes)

Informó que mañana habrá una reunión con referentes de la provincia aunque no se mostró optimista. "Podemos tener muchas reuniones pero si no hay respuestas no sirven", aseguró.

Dijo que la realidad para las familias neuquinas "es muy cruda" y que cada vez hay más personas que concurren a los merenderos y comedores de la organización.

Otros puntos de reclamo

En la Ruta 7 se realizan dos medidas de fuerza: a partir de las 9, en la segunda rotonda de Centenario y en el Gauchito Gil de Vista Alegre, se apostaron los manifestantes aunque no cortan el tránsito.

Están al costado de la ruta donde adelantaron que realizarán ollas populares

El objetivo de la medida de fuerza es que desde el Gobierno responda a distintos reclamos: incremento a $15000 del salario social complementario, más entrega de alimentos para los comedores y merenderos y declaración de la emergencia alimentaria.

También hoy serán de la partida los profesores agrupados en la Asociación de Docentes Universitarios del Comahue (Adunc), quienes reclaman una mejora salarial y mayor presupuesto para las universidades..

Además, el viernes 30 los docentes universitarios anunciaron que se sumarán a la marcha convocada por la CTA Autónoma que se realizará en paralelo a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este encuentro había sido programado el jueves de la semana pasada, pero se suspendió.

Previamente, mañana, también será un día con marchas. En Neuquén, la CTA dirigida por Carlos Quintriqueo llamó a paro y movilización en defensa del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, la sanción de una ley de emergencia alimentaria, el incremento de partidas para comedores escolares, la gratuidad de medicamentos para jubilados, entre otros reclamos.