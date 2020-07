Leclerc reconoció su error y pidió disculpas al equipo Ferrari

El peor e inesperado inicio para Ferrari ocurrió en los primeros metros en el Red Bull Ring, cuando al transitar por la curva 4 del circuito austríaco Charles Leclerc intentó una temeraria superación de su compañero Sebastian Vettel, lo que provocó un toque entre ambos autos.



El incidente ocasionó un daño importante en el alerón trasero del auto de Vettel y en el piso del de Leclerc, lo que determinó el abandono de ambos.



“Estoy decepcionado por lo que hice. Lo siento, pero la disculpa no es suficiente. Vettel no tuvo fallas”, reconoció Leclerc después de su abandono.



Destacó que “decepcioné al equipo, que trabajó una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Fui demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”.



Vettel indicó que “quedé muy sorprendido. Tenía la cuerda y no esperaba que Leclerc intentara algo. Me lo estaba tomando con calma, mi objetivo era cuidarme con el resto. El auto andaba mucho mejor, es una pena que no tengamos la oportunidad de probar el ritmo en esta prueba y nuestras actualizaciones”.



Leclerc se equivocó en el comienzo y le pegó a Vettel. Gentileza.

Debido a esta incidencia, ambos pilotos de la Scuderia Ferrari registraron los primeros abandonos de la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, algo que no se registraba para la marca italiana desde el Gran Premio de Singapur, cuando en la misma largada se produjo una fuerte colisión entre el mismo Vettel con su entonces compañero Kimi Raikkonen y Max Verstappen (Red Bull).



Ferrari cerró su paso por el circuito austríaco con el gran desafío para Mattia Binotto de retomar el orden interno, entre Leclerc y Vettel, como recuperar el prestigio de la Scuderia el domingo en la tercera fecha que se disputará en Hungría.