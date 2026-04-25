La oposición rechaza la reforma electoral de Javier Milei y busca negociar cambios en el Congreso

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Javier Milei envió al Congreso un plan de reforma política que incluye como puntos destacados, la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el régimen de Ficha Limpia.

El proyecto puso en alerta tanto a la oposición como a algunos de los aliados del oficialismo que entienden que es una propuesta pensada «a la medida» de las necesidades electorales inmediatas del Gobierno.

La oposición busca negociar puntos de la reforma política

El comunicado de Javier Milei sobre la reforma electoral fue tomado entre los opositores más duros como un claro intento de evitar que se conforme un gran frente electoral «anti-Milei». La interpretación se basa en que para armar una coalición que pueda derrotar al oficialismo, es fundamental con una herramienta como las PASO que permite definir candidatos y repartir lugares en las listas en base a parámetros objetivos.

Para la oposición, si las primarias dejan de existir, las negociaciones entre diferentes facciones o entre antiguos adversarios se vuelven más complejas.

Pero la eliminación de las elecciones primarias también preocupa a eventuales aliados de La Libertad Avanza como el PRO y la UCR, ya que estos partidos anticipan que sin internas, deberán someterse a un acuerdo de cúpulas que los dejará relegados en las listas.

En la provincia de Buenos Aires desde el PRO y la UCR ya se expresaron en el paso a favor de mantener las PASO, pero pidieron un cambio: que no sean obligatorias. Esto sería fundamental para que no compitan los frentes electorales que no tienen que definir candidaturas internas.

En la Casa Rosada el principal argumento es el gasto que implica organizar las PASO y el desgaste que significa para los ciudadanos sumar otra fecha electoral al calendario.

Por su parte, la oposición anticipa que la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados tendrán varias consecuencias inmediatas. También interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos terminará perjudicando directamente a los grupos minoritarios.

El Gobierno envió el proyecto primero al Senado como una estrategia porque primero quiere negociar con los gobernadores, muchos de los cuales ya se han mostrado en contra en el pasado por esta iniciativa como Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se han manifestado en el pasado en contra de las primarias. Por esta razón, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si en Diputados realizan cambios al texto, insistirá con la redacción original.

El oficialismo eligió el Senado como cámara de origen porque anticipa un escenario mucho más adverso en Diputados.

Desde la Casa Rosada confían en que los gobernadores podrían colaborar con la eliminación de las PASO nacionales ya que si deciden desdoblar las elecciones se regirán por el sistema vigente en cada provincia. Sin embargo hay grandes posibilidades de que rechacen los cambios de la Boleta Única de Papel para incluir el casillero de lista completa. Es más, el Gobierno tuvo que modificar el proyecto de ley en 2024 porque las provincias no querían incluir el casillero de lista completa para impedir el efecto arrastre de la figura presidencial.

En la actualidad, el proyecto oficialista habilita que se incluyan cargos locales como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales lo que permite a los gobernadores que vayan con LLA se puedan beneficiar de un posible efecto arrastre.

Por último, el otro punto que se discute es el de la Ficha Limpia que se interpreta por la oposición como una maniobra para forzar apoyos y «aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno», denunció el referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Con información de Infobae