La nieta de pioneros llegados desde España que fundó una desarrolladora y ya construyó 55.000 metros cuadrados en la Patagonia

Crear lugares para habitar es uno de los artes más milenarios, y uno de los que tiene mayor capacidad de transformar realidades. A eso decidió dedicar su vida Alicia Henríquez, fundadora de Akros, una de las más mayores desarrolladoras de real estate en la provincia de Neuquén.



Sus abuelos fueron inmigrantes españoles que se establecieron en colonia La Lucinda, de Cipolletti a principios del Siglo XX. Nieta de pioneros en nuestra región, Henríquez comprende de primera mano el impacto que tiene el desarrollo urbano para el crecimiento de una comunidad.

1/ 7 Alicia Henriquez. La fundadora de Akros en diálogo abierto con RIO NEGRO. (Foto: Matías Subat) 2/ 7 Bliss Tower. Diseño y bienestar (Foto: Matías Subat) 3/ 7 Bliss Tower. Piscina y aire libre (Foto: Matías Subat) 4/ 7 Bliss Tower. Espacios de trabajo (Foto: Matías Subat) 5/ 7 Bliss Tower. Cowork (Foto: Matías Subat) 6/ 7 Bliss Tower. Arquitectura moderna (Foto: Matías Subat) 7/ 7 Bliss Tower. En el aire (Foto: Matías Subat)



“Tuvimos padres muy trabajadores y con principios como honestidad, responsabilidad, o disciplina. Eso es lo que vivimos siempre desde chicos”, añora Alicia. Es el punto de partida que señala para la historia de su empresa, que lleva desarrollados más de 55.000 metros cuadrados en la capital de Vaca Muerta.



Al finalizar el secundario Henríquez tenía el sueño de ir a estudiar afuera, pero por cuestiones económicas debió quedarse, y optó por la licenciatura en turismo de la UNCo. “Paralelamente a mi estudio trabajaba 7 horas”, recuerda Henríquez. Tiempo después ingresó en una empresa donde aprendió de conciliaciones, bancos, y administración.



Pero en su interior seguía existiendo un hambre de ir por más. “Decía: quiero que mis hijos tengan otras posibilidades” rememora. Fue así que completó su formación con un posgrado en marketing. “Terminé como jefe de marketing en Jumbo, una experiencia maravillosa” recuerda.

Cómo nació una de las desarrolladoras más grandes de Vaca Muerta

No obstante, el momento exacto en que Akros vio la luz, estuvo atravesado por una crisis. Un escenario complejo para los desarrollos que tenía la empresa en la que su esposo trabajaba, fueron el disparador. “Siempre hay obstáculos en la vida de todo emprendedor. Si los ves como una crisis, te quedás. Si ves con ojos de oportunidad, decidis crecer y das el salto al vacío” afirma Alicia.

Fue en el año 2006, junto a su esposo José Daniel Villoldo, ingeniero civil, cuando decidieron que era tiempo de dejar sus trabajos en relación de dependencia y darle forma a la empresa propia. Así nació Akros.

Dato 55.000 Los metros cuadrados que ya ha desarrollado Akros en Neuquén. Proyectan otros 15.000 metros más, y esperan diversificarse a la energía.



En los inicios, las alianzas estratégica con FMR Arquitectos y el arquitecto Carlos Franzán, fueron clave para que los primeros desarrollos se hicieran realidad. El primer desarrollo era toda una barrera. “Cuando se acabaron los recursos de golpe estabas solo en tu oficina, sin ningún llamado. Fue difícil”, recuerda Alicia.

No solo lograron sortear esa barrera, sino también escalar la magnitud de operación, primero con proyectos de 2.000 metros cuadrados, más tarde de 4.000 o 5.000, hasta llegar a su más emblemática obra, el BLISS ubicado sobre calle Córdoba en Neuquén, con más de 13.000 metros cuadrados.

“Siempre hay obstáculos para el emprendedor. Si los ves como una crisis, te quedás. Si ves con ojos de oportunidad, das el salto al vacío” Alicia Henriquez – CEO y fundadora de Akros



Henriquez destaca como una virtud, que todos los clientes son profesionales o empresas de la actividad privada, y que todas las tierras sobre las que han desarrollado proyectos, son propias.

El legado generacional y la visión de futuro

La segunda generación, ya dice presente y deja su sello indeleble. Desde 2023 la arquitecta Paula Villoldo, hija de Alicia y Daniel, es el alma mater de cada proyecto. “Cuando Paula volvió, nos dio respuestas a todas estas cosas de diseño que nosotros queríamos hacer y no encontrábamos como materializar”, se enorgullece. Esos detalles se aprecian en cada rincón en los desarrollos de Akros.

Legado generacional. Alicia Henriquez junto a su hija, la arquitecta Paula Villoldo (Foto: Matías Subat).



Con un staff permanente de 14 personas enfocadas en la gestión y otras 200 que se suman para las obras, y un total de nueve edificios en su haber, Akros sigue creciendo. La próxima estación es la puesta en marcha del ASSUR 2, con otros 15.000 m2.



Pero el plan incluye también la diversificación. “Tenemos dos proyectos muy importantes, uno de energía solar entre Añelo y Cutranco y otro de energía eólica a 10 km de El Chocón”, anuncia Henríquez con visión de futuro. Aquel emprendimiento nacido hace dos décadas, se proyecta hacia adelante al calor de la actividad económica de Vaca Muerta.