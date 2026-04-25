Neuquén consolida su perfil exportador con fuerte dependencia energética

El mapa de las exportaciones argentinas vuelve a mostrar una fuerte concentración territorial, pero también deja ver el peso específico que viene ganando Neuquén dentro del esquema nacional. Con ventas externas por 1.468 millones de dólares, la provincia se ubica entre las de mayor volumen dentro de la Patagonia.

En términos regionales, la Patagonia alcanza los 3.632 millones de dólares exportados, con un aporte decisivo de los hidrocarburos, lo que confirma el rol estratégico del sur argentino en energía. En ese bloque, Neuquén aparece como uno de los actores principales.

Los datos desagregados confirman esa tendencia: de los 1.468 millones de dólares exportados por la provincia, 1.431 millones corresponden a combustibles y energía, lo que evidencia una dependencia casi total del sector hidrocarburífero.

En contraste, los productos primarios apenas suman 17 millones y las manufacturas tienen una participación marginal, consolidando un perfil con baja diversificación exportadora.

Contexto nacional y diferencias regionales

Este perfil ubica a Neuquén en una posición singular dentro del país, donde la región pampeana concentra exportaciones más diversificadas, marcando una brecha estructural entre regiones productivas.

Provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideran con complejos agroindustriales, mientras Neuquén depende casi exclusivamente de la energía, lo que define una especialización productiva marcada.

En el contexto nacional, las exportaciones totales ascienden a 21.853 millones de dólares, con más de la mitad concentradas en la región pampeana, reflejando una alta concentración geográfica de las ventas externas.

Sin embargo, el crecimiento de la Patagonia empieza a reconfigurar el mapa exportador, impulsado por los recursos no convencionales, lo que posiciona a Neuquén como un actor emergente en la generación de divisas.

Perspectivas y desafíos hacia adelante

La evolución reciente sugiere que el protagonismo de Neuquén podría profundizarse a medida que se expande la producción en Vaca Muerta, consolidando un crecimiento atado al desarrollo energético.

El aumento de la producción y la infraestructura permitirá incrementar los volúmenes exportables, reforzando su lugar en la balanza comercial, en un escenario de mayor centralidad energética.

No obstante, la fuerte dependencia del petróleo y el gas expone a la provincia a los vaivenes internacionales, lo que plantea un riesgo asociado a la volatilidad de precios.

El desafío hacia adelante será ampliar la base exportadora sin perder competitividad, avanzando hacia una estructura más equilibrada que permita sostener el crecimiento, con una necesaria diversificación productiva.