Sábado con ráfagas de hasta 70 km/h: ¿a qué hora llega el viento al Alto Valle?

Este sábado se prevé una jornada complicada por la intensidad del viento. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo y señaló que con el viento, también se registrará un bajón de temperatura donde la máxima no superará los 20°.

El leve descenso térmico, según el organismo nacional, anticipa el ingreso de un domingo mucho más helado, de viento y con posibles precipitaciones.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este sábado

De acuerdo al pronóstico, este 25 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 18°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 7°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más frío.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes que interrumpirán la aparición constante del sol.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá de leve a intensa aunque no habrá alerta.

Desde la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. Las mismas aumentarán hasta llegar a los 50 km/h en la noche. En tanto las ráfagas se mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 60 y 70 km/h.

La franja hora más complicada será después del mediodía, es decir durante la tarde y hasta la noche, incluso se podría mantener en horas de la madrugada.