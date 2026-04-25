Revelan datos sobre una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del país

La colonia de pingüinos de Magallanes más importante del país en Cabo Vírgenes, Santa Cruz. Fotos: gentileza Vicky Alvarez.

En el extremo sur de Santa Cruz, la colonia de pingüinos de Magallanes de Cabo Vírgenes se ha convertido en un laboratorio natural para la ciencia.

Investigadores que monitorean a la especie detectaron cambios llamativos en sus hábitos de alimentación durante la etapa de cría: los adultos están recorriendo distancias mayores y permaneciendo más tiempo en el mar para conseguir alimento.

“Es una de las colonias más grandes de la Argentina. Es bastante diferente a todas las demás, en cuanto a que su cobertura vegetal es casi total”, explica el investigador Esteban Frere, que lleva décadas estudiando a estos animales en la región.

Los datos preliminares muestran que algunos ejemplares se alejaron hasta 120 kilómetros de la colonia y extendieron sus viajes a más de un día, cuando históricamente duraban menos de 24 horas. Este comportamiento podría estar vinculado a variaciones en la disponibilidad de presas, un indicador clave para entender la salud del ecosistema marino.

El seguimiento también permitió profundizar en la dinámica reproductiva. Machos y hembras comparten el cuidado de los pichones y ajustan su estrategia a medida que estos crecen, optimizando los viajes de alimentación.

Fotos: gentileza Vicky Alvarez.

Otro de los hallazgos relevantes es la existencia de migración parcial dentro de la colonia. Mientras algunos pingüinos emprenden recorridos de hasta 4.000 kilómetros hacia el norte, otros permanecen en áreas cercanas cuando las condiciones son favorables.

Para obtener estos datos, el equipo utiliza tecnologías de bajo impacto como GPS, geolocalizadores y chips de identificación, priorizando no alterar el comportamiento natural de los animales.

El impacto del cambio climático

En este escenario, los científicos advierten que el cambio climático emerge como la principal amenaza. Las modificaciones en el mar y en la distribución de las presas vuelven más impredecibles los desplazamientos y podrían afectar la reproducción de la especie.

“Hay problemas de captura incidental, de contaminación, son amenazas de pequeña escala, que es difícil cuantificar, porque los efectos son bajos”, explica Frere. Sin embargo, el eje de preocupación hoy pasa por otro lado: “La amenaza mayor que tienen los pingüinos de Cabo Vírgenes, y en general, es el cambio climático”, advierte.

No se trata de un impacto directo, sino de transformaciones más profundas. “Representa cambios en las condiciones del mar, cambios en la distribución de sus presas”, explica.

Fotos: gentileza Vicky Alvarez.

Eso altera toda la dinámica de la especie. “Hace que durante la estación reproductiva y durante la migración sea más impredecible”, plantea, lo cual abre la puerta a posibles consecuencias, como cambios en su distribución, en sus colonias, e incluso una baja en la reproducción.

En Cabo Vírgenes, cada temporada abre nuevas preguntas: cómo se adaptan estos animales a un ambiente cambiante y qué señales anticipan sobre el futuro de los ecosistemas marinos del sur argentino.

Día Mundial del Pingüino

El Día Mundial del Pingüino se celebra cada 25 de abril para promover la conservación de estas aves marinas y sus hábitats, amenazados por el cambio climático y la actividad humana. Esta fecha coincide con la migración anual de los pingüinos de Adelia.

El principal objetivo es concientizar sobre la protección de las especies y su rol ecológico como indicadores de la salud oceánica.

Existe otra fecha, el 20 de enero, conocida como el Día de la Concienciación por los Pingüinos.

Con información de Agencia Ambiente*