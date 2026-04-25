Taxis en Viedma: una ordenanza con más de dos décadas regula un transporte que hoy se mueve por redes sociales  

Con una normativa vigente desde 2004, los taxistas viedmenses piden una reformulación de la ordenanza para que se adapte al nuevo contexto tecnológico de viajes coordinados mediante redes sociales y conflictos jurisdiccionales con Patagones.

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Taxis, Jorge Razzari, manifestó que existe un desfasaje cada vez mayor respecto de las normativas establecidas en la ordenanza y cuyas modificaciones no han logrado contemplar ni solventar las problemáticas actuales.

Jurisdicciones diferentes en Viedma y Patagones

Por un lado, Razzari plantea el conflicto jurisdiccional entre Viedma-Patagones que si bien en la práctica funcionan como un solo conglomerado “tenemos las mismas tarifas, los mismos colores de auto y la misma modalidad”, cuentan con normativas diferentes que se superponen por pertenecer a provincias distintas y que generan conflictos operativos.

Desde el Concejo Deliberante de Viedma afirman que, pese a los consensos entre Viedma y Patagones, continúan siendo jurisdicciones individuales por lo cual no es posible establecer una misma ordenanza para ambas ciudades “no solo son dos municipios distintos, sino dos provincias distintas con leyes provinciales y locales diferentes”, manifestó el concejal Luciano Ruiz.

Secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de taxis, Jorge Razzari. Foto: Marcelo Ochoa

Remises y mototaxis al alcance de un WhatsApp

Por otro lado, el secretario del gremio taxista aseguró que el uso del servicio cayó ante el crecimiento de viajes ofrecidos por redes sociales en forma de remises y ‘mototaxis’ no habilitados. “Lo que nos está perjudicando son los taxis truchos más que la actividad económica”, afirmó.

Según Razzari, de las 280 licencias que habilitan el servicio de taxis y remises en Viedma y las 120 de Patagones, habría más de 100 vehículos trabajando sin autorización: “No tienen choferes habilitados, no cumplen con las exigencias sanitarias, ni con los seguros de pasajero y chofer”, advirtió.

En marzo de este año, la Asociación de Titulares de Taxis Viedma (ATTV) presentó una propuesta ante el Concejo Deliberante para revisar la normativa vigente y reforzar los mecanismos de control. Entre los puntos planteados se incluyen la aplicación de multas, el secuestro de vehículos que operen sin habilitación y sanciones para quienes difundan o promocionen servicios ilegales a través de redes sociales.

En este sentido, el concejal Ruiz reconoció la necesidad de actualizar la ordenanza establecida hace más de veinte años, en un contexto tecnológico donde ni siquiera existían las aplicaciones. Sin embargo, manifiesta que las propuestas deberían trabajarse primeramente con el Poder Ejecutivo para facilitar el trámite, sino también detallar cuestiones porque es el sector encargado de la revisión habilitante del estado de los taxis y los choferes.

“Podemos presentar acá el proyecto. La sugerencia que hice yo como presidente de la comisión, es que acuerden previamente entre el ejecutivo que es quien tiene la potestad de llevar adelante el transporte a través de las licencias que otorga, además de regular, multar y verificar que los taxis estén en condiciones”, afirmo Ruiz.

Las regulaciones municipales

En relación con los controles, el concejal manifestó que estuvo en contacto con el sector de tránsito, los cuales afirmaron la existencia regular de operativos no difundidos públicamente en pos de no advertir a los posibles infractores. Y que, muchas veces, “ni siquiera reúnen todas las condiciones para transitar como usuario”, sentenció el funcionario.

Pese a ello, se dificulta la correspondiente detección de remises no habilitados en tanto los usuarios no lo reconozcan abiertamente “alguien tiene que decir: si, yo estoy abonando para que esta otra persona me lleve. Si nadie lo dice, es muy difícil de corroborar”, culmino Ruiz.