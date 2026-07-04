«Destruiste mi matrimonio»: el correo no deseado que terminó convertido en una novela

Todo comenzó un martes a la mañana. Había una taza de café al lado de la computadora y una rutina que parece idéntica a cualquier otra. Pero ese día, Mariana abrió su casilla de correo y encontró un mensaje de una mujer desconocida. La acusaba de haber destruido su matrimonio. En unas pocas líneas, la vida que conocía hasta entonces empieza a resquebrajarse.

Ese es el punto de partida de «Correo no deseado», publicado por Editorial Orsai, el primer libro de Mariana Coronado, economista, emprendedora y fundadora del BA Economic Forum, que convierte una experiencia real de acoso y desgaste emocional en una narración de reconstrucción personal. El correo es apenas la primera pieza de una maquinaria más compleja: detrás de ese mensaje llega un ataque sostenido, una campaña de hostigamiento que alcanza sus redes, sus vínculos y buena parte de aquello que había construido a lo largo de los años.

La particularidad del libro está en el modo en que Coronado decide contar esa experiencia. No lo hace desde el lugar de la víctima ni desde el ajuste de cuentas, sino desde la lógica de su vida profesional: una economista y especialista en comercio exterior acostumbrada a auditar procesos, revisar documentos y detectar riesgos.

De ese cruce entre el lenguaje empresarial y la experiencia íntima surge uno de los hallazgos del libro: pensar las relaciones humanas como si fueran operaciones de comercio exterior. ¿Qué cargas dejamos entrar en nuestra vida sin revisar su contenido? ¿Qué pasivos emocionales aceptamos como si fueran activos? ¿Por qué permitimos el ingreso de ciertos vínculos sin pedirles un “manifiesto de carga”?

La autora llama a ese método “el Algoritmo de la Dignidad”, una suerte de protocolo de supervivencia nacido en medio de la crisis y sintetizado en tres verbos: auditar, aduanar y archivar con respeto.

A lo largo de sus páginas aparecen también conceptos tan originales como los “Hombres Balsa” —personas que llegan a nuestras vidas cuando se están hundiendo y se marchan cuando encuentran tierra firme— o el “Impuesto Oculto”, ese costo silencioso que se paga cada vez que se prioriza la paz ajena por encima de la propia.

Entre Buenos Aires, Utrecht, Edimburgo y Madrid, Correo no deseado se despliega como el relato de una mujer que, en lugar de responder a la furia con más furia, decide comprender qué la llevó hasta ese punto y cómo salir de él. En ese gesto, el libro encuentra su verdadera materia: no la venganza ni la denuncia, sino la posibilidad de convertir el dolor en un método de conocimiento y, finalmente, en una forma de renacimiento.

El libro cuenta con un prólogo del escritor Hernán Casciari, quien destaca la capacidad de la autora para ordenar el dolor, el acoso y la humillación dentro de una estructura lógica. El lanzamiento incluye además contenido complementario en la plataforma Spotify, donde se encuentran disponibles las introducciones de los tres primeros capítulos y la dedicatoria de la obr