“Creo en milagros”: el libro de un médico neuquino que transforma el dolor en esperanza

“Creo en milagros” editado por Fundación Alianza, del pediatra neuquino Roberto “Beto” Scialabba es un libro escrito desde la fe cristiana. El texto nació de una mala noticia.



“Las páginas que siguen -dice el prólogo- sintetizan el derrotero que he seguido desde entonces hasta el presente como creyente y como médico. He aprendido mucho y pienso que mi experiencia puede ser de ayuda a otros que hoy se encuentren atravesando circunstancias similares”. El que sigue, es un texto en primera persona, del autor del libro:

Corría el año 2020 cuando mi nuera, una mujer joven, esposa y madre de cuatro hijos, cayó enferma con un diagnóstico devastador para toda la familia: cáncer de colon e hígado. Como cristiano, sentí que debíamos pedir un milagro para Natalia. Los evangelios relatan los distintos milagros que Jesús hizo en la tierra, y como familia rogamos que Dios hiciera uno en la vida de Nati.

En el transcurso de la enfermedad, y a través de los distintos mensajes de WhatsApp que enviaba al grupo familiar, era ella misma quien nos transmitía aliento y esperanza. Fue así que fui guardando cada uno de ellos, con la ilusión de, eventualmente, escribir algo que pudiera ayudar a otras personas que pasaran por situaciones similares.

¿Qué me motivó a escribir este pequeño libro?

El ejemplo de fe, de lucha frente a la adversidad y de resiliencia de la protagonista principal. La fe que ella transmitió aumentó la nuestra, y fue así como nos movimos “como viendo al Invisible”. Se creó una red de colaboración tan increíble entre amigos y familiares que hizo el camino más fácil. Muchas veces, las personas que transitan por este tipo de enfermedades tienden a aislarse, ya que cada uno vive sus infortunios como puede; pero sería bueno que supieran que, aceptando la ayuda de quienes los quieren, todo es más llevadero.

El proceso, que duró aproximadamente dos años, me obligó a buscar información en otros libros y en las redes para enriquecer lo que quería transmitir, razón por la cual yo también resulté enriquecido.

Por momentos se presentaron dificultades que me hicieron pensar que quizás no terminaría de escribirlo, aunque nunca perdí las esperanzas. Por otro lado, había escrito más páginas, pero el editor, con buen criterio, me hizo ver que no eran necesarias. Aunque al principio me costó aceptarlo, hoy lo agradezco. Recibí el aliento de toda mi familia para poder terminarlo y, cuando al fin tuve el libro en mis manos, la alegría fue inmensa.

El médico neuquino en la librería del diario Río Negro, Lecton (Foto: Cecilia Maletti)

El mensaje: ¿qué se llevará el lector después de cerrar el libro?

Un ejemplo maravilloso de lo que la fe en Dios puede hacer en las personas. En el epílogo, escrito por el Dr. Pablo Deiros, se lee: “Natalia sufrió y padeció su enfermedad manteniendo hasta último momento su fe firme, su relación con el Señor perfecta y su esperanza intacta. Así y todo, la muerte física fue inevitable. El milagro, o los muchos milagros que ella experimentó de parte de Dios, no estuvieron en el hecho de que no murió, sino en la manera heroica y extraordinaria en que ella llegó al punto de la muerte”.

Tengo puesta mi fe en un Dios que hace distintos tipos de milagros, y me gustaría que fueran más las personas que pudieran conocerlo para vivir la vida con una perspectiva diferente. Hay quienes pregonan que si buscamos el camino de la fe se solucionan todos nuestros problemas. De hecho, hay cosas que cambian porque, como dije antes, la fe puesta en Dios nos enseña a transitar la vida de una forma diferente. La lógica y los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. No todo es un camino de rosas; cuando llega la enfermedad, al igual que con otras problemáticas muy serias, es cuando nuestra fe se ve probada de forma concreta.

Este testimonio es lo que pretendí volcar en el libro, deseando de corazón que sea de aliento para otros que vivan circunstancias similares.