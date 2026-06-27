Madelaine y el invierno de la obediencia

Los lectores que descubrieron en Violaine Bérot una voz singular de la literatura rural francesa contemporánea encontrarán en “Madelaine antes del alba”, de Sandrine Collette, un territorio parecido. Igual que la autora de “Como bestias”, Collette sitúa su primera novela traducida al español, publicada por Tránsito, en una comunidad aislada, sometida a la escasez, la violencia y la dependencia de unos señores que monopolizan la tierra y la caza. Sin embargo, donde Bérot suele explorar la extrañeza, Collette construye una fábula oscura sobre la obediencia y la rebelión.



Ambientada en una aldea llamada Les Montées, donde el hambre, el frío y la obediencia son la regla, la historia transcurre en una temporalidad deliberadamente imprecisa. Puede tratarse de una Francia campesina y feudal, o de un mundo apocalíptico y futuro. En ese lugar, los campesinos sobreviven sometidos a los Ambroisie, propietarios de las tierras y de la caza. Allí viven las gemelas Ambre y Aelis, junto a una comunidad resignada. “Protegemos a nuestros amos, pese a que no lo necesitan, para no arriesgarnos a algo peor que nuestra propia existencia. Elegimos el silencio. Somos unos cobardes, pero seguimos vivos”, admite uno de los personajes.



Todo cambia cuando aparece, como surgida de la nada, una niña. Rescatada por Ambre, que no puede tener hijos, y bautizada Madelaine, la pequeña se integra rápidamente, pero conserva algo indómito, salvaje, y pronto, desestabiliza el equilibrio del lugar. Allí donde los demás aceptan lo que se impone, ella cuestiona, imagina otras posibilidades.



La fuerza de la novela reside también en su extraordinaria atmósfera. Collette escribe con una prosa áspera, precisa, y a la vez sensorial, capaz de transmitir el peso del invierno, el cansancio de los cuerpos. Y bajo la apariencia de un cuento campesino, “Madelaine antes del alba” narra el despertar de una conciencia colectiva.



Hay algo muy interesante en esta novela, que fue finalista del prestigioso premio francés Goncourt. En Francia, miles de estudiantes de entre 15 y 18 años leen todos los libros que llegaron a esa instancia para votar el que ellos consideran el mejor. “Madelaine antes del alba” ganó el Goncourt de los estudiantes, quizás porque, como dijo la propia Collette, encontraron en él una moraleja muy actual, relacionada, incluso con la dependencia a las redes sociales: la posibilidad de cuestionar “un poder que se ofrezca a gestionarlo todo por nosotros, a cambio de que sacrifiquemos toda o parte de nuestra libertad”.