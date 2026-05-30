Hace 50 años llegó de Buenos Aires manejando un pequeño colectivo y hoy a los 80 años, es esencial en Vaca Muerta

“Mi historia es resultado del trabajo y de la gente”. Así inicia su relato Oscar López, CEO de La Casa de las Herramientas, una empresa que ya cuenta con medio Siglo de historia en la región y en el país.



“Yo era muy jodido de chiquito. Y mi vieja me dijo que me metía en un reformatorio. En ese momento tenía 10 años, y sabía que mi mamá era capaz de cumplir, porque ya había metido a mi hermano. Entonces para que no me guarde, me fui a trabajar en una farmacia en Lomas Zamora. ‘Soy un campeón lavando vidrios’, le dije al dueño. Ese fue mi primer trabajo”, recuerda Oscar y afirma: “mi vieja fue la persona que me salvó la vida”.



En los años siguientes trabajó en un taller mecánico donde aprendió el oficio, y luego se lanzó a vender junto a un amigo de la juventud. “La verdad que a los dos nos gustaba la calle, nos gustaba vender y soñábamos con ir al norte a comprar medias por mayor para vender en el conurbano”, recuerda Oscar.



Tiempo después compró su primer colectivo junto a su hermano, un Bedford que pertenecía a la línea 318. Orlando Ferreiro, gerente de la línea 318 fue otra de las personas que marcó a fuego el camino de Oscar López. “Después de mi mamá, es la persona que más nombro, porque fue el que más me retó, el que más me enseñó y del que más aprendí. Sus primeras palabras cuando compré mi primer colectivo fueron: primero pagá y después peleá”, recuerda Oscar.

Un pequeño colectivo, la llave para un sueño

El giro en la historia llegó el día en que un amigo lo invitó a conocer el sur, y lo trajo hasta General Roca. Fue en ese momento en que Oscar comprendió que aquel sueño de la juventud, aún era posible, pero en vez de medias, el rubro era herramientas.

“Como yo lo único que tengo es calle, aprendí mucho de la necesidad de la gente. He hecho y he vivido como me gustaba” Oscar López – Creador y CEO de “La Casa de las Herramientas”



Corría el año 1977 y López tenía 29 años. Un viejo colectivo Mercedez Benz 312 y una alianza estratégica con la empresa Bulones Coiro, fueron las llaves para el inicio del recorrido. “Llenamos el colectivo de bulones y partimos. En esa época estaba 45 días arriba del colectivo, vendía y volvía a Buenos Aires”, añora López.



En uno de esos viajes, alguien de Allen le insistió en que trajera herramientas. Fue una decisión clave. En apenas un par de viajes las herramientas reemplazaron por completo a los bulones.



En 1979 se casó con su compañera de vida, Margarita Nievas, con quien luego tuvo tres hijas y dos nietas. “Según ella, yo empecé a hacer plata cuando la conocí, y yo le respondo que ella invirtió bien en mí”, bromea Oscar.

1/ 4 La casa de las Herramientas (Foto: Florencia Salto) 2/ 4 La casa de las Herramientas (Foto: Florencia Salto) 3/ 4 La casa de las Herramientas (Foto: Florencia Salto) 4/ 4 La casa de las Herramientas (Foto: Florencia Salto)



Ese mismo año se mudaron definitivamente al sur y abrieron su primer local en Cipolletti. Desde ese momento todo fue crecimiento. Mas tarde llegaría la sociedad con su hermano que también se mudó al sur, y el primer local en la ciudad de Neuquén, sobre calle Lastra.

El momento más crítico previo al despegue

Sin embargo no todo fue color de rosa. A fines de los años 90, la fusión de dos de los bancos con los que operaba la empresa cambió radicalmente las condiciones de crédito, y tuvieron que hacer una convocatoria de acreedores. “De todo ese proceso, salimos fortalecidos, habiendo ganado credibilidad con nuestros proveedores, les pagamos a todos en tiempo y forma”, recuerda Oscar.



En 2003 finalizó la sociedad con su hermano. En ese momento la empresa contaba con 12 empleados. Dos décadas después de ese momento, La Casa de las Herramientas está presente en Cipolletti, Malargüe, Rincón de los Sauces, Buenos Aires y Neuquén, donde cuentan con una nueva nave en el Parque Industrial, con una dotación de personal que supera las 150 personas.

Una aventura comercial que inició en 1977 se convirtió en proveedora de grandes equipos de iluminación y soldadura esenciales en Vaca Muerta.

“Como yo lo único que tengo es calle, aprendí mucho de la necesidad de la gente. Por eso tenemos entre 20 y 25 personas dedicadas al servicio técnico de las máquinas que vendemos, explica Oscar López, que con 80 años cumplidos conduce La Casa de las Herramientas. “He hecho y he vivido como me gustaba”, afirma.



El abanico de productos y servicios de la empresa creada por López hace 50 años va desde lo comercial minorista hasta la venta y alquiler de los grandes equipos de iluminación y soldadura que hoy son esenciales al calor del crecimiento exponencial de Vaca Muerta.