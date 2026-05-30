Necrológicas de hoy, sábado 30 de mayo de 2026

SANCHEZ SANDOVAL, MERCEDES Falleció en Neuquén el día 27 de Mayo a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 11:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

HERMOSILLA, RUPERTO Falleció en General Roca a los 89 años. Sus hijos: Elia, Eduardo, Alicia, Hugo , Mariela, Verónica, Daniel y Marcos. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

LA SALA, JULIO CESAR Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijos: Maximiliano y Marco. Sus hijas políticas. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para ser cremados hoy a las 9 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Lasala, Julio Franco Ferraris y su familia participan el fallecimiento de un gran amigo de tantos años. Acompañando a su familia en esta triste pérdida.

La Sala, Julio Los vecinos y propietarios del Consorcio del Edificio Roca participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.Rogamos una oración en su memoria y elevamos nuestras condolencias por su pérdida.

ROCHA, MARIA CRISTINA Falleció en Neuquén el día 27 de Mayo a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.