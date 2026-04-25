Los seis libros recomendados para esta semana

El otoño del huemul

Gloria V. Casañas

A los habitantes del idílico paraje de Los Notros, ese pequeño pueblo al borde de la cordillera de los Andes, no les gustan los extraños. Viven en armonía entre cóndores y huemules, ríos, lagos y arroyos, montañas y bosques, integrados con la naturaleza y estrechando lazos con la comunidad. Por eso, la aparición de dos extraños -que hacen muchas preguntas, pero ocultan todo sobre sí mismos- genera recelos, desconfianza y malestar.

Un joven deja Chile y cruza la cordillera en búsqueda de su verdadera identidad. Y una mujer que llega desde Buenos Aires arrastrando el peso de su infancia, despliega su mal carácter, su belleza y sus evasivas, y provoca inquietud en el pueblo, especialmente en el corazón de un hombre, quien, luego de un matrimonio conflictivo, deja de luchar contra la idea de enamorarse después de mucho tiempo. Mientras todos intentan descubrir los secretos de los recién llegados, una amenaza real y concreta avanza desde las sombras, poniendo en peligro la supervivencia misma de Los Notros.



En El otoño del huemul, Gloria V. Casañas construye una atmósfera donde el paisaje funciona como una fuerza viva que modela los vínculos humanos. Los Notros emerge así como un microcosmos donde la naturaleza protege y, al mismo tiempo, pone a prueba a sus habitantes.

Tinta china

Juan Sasturain

Hugo Pratt y Jean Giraud, Moebius, dos encantadores dibujantes, aterrizan en Buenos Aires en el año 1979. Llegan, junto con su amigo Opi, para participar de una bienal de historieta. Cuando Opi desaparece del hospital donde estaba internado, recurren a la agencia de Julio Etchenike, quien a pesar de algunas dudas iniciales decide tomar el caso.

Este es apenas el principio de la nueva aventura de nuestro investigador privado, que irá adentrándose cada vez más en una colosal estafa que implica a policías, militares, servicios, dibujantes, editores, esposas, madres, hijos, amigos y amantes en un momento de la historia argentina donde es difícil definir con precisión quién es quién y cuáles son los objetivos de cada uno.

Ventana magnética

Fernando Fagnani

A partir de un funesto diagnóstico de salud, un hombre que es lector, esposo, padre e hijo, deberá convertirse en testigo y testimonio de su propia historia. Puesto a hacerlo, el hallazgo de la palabra justa se vuelve esencial. Ya no hay lugar para el malentendido en esta cartografía emocional hecha de esquirlas.

Cada detalle cuenta, promete el desastre o la salvación. Frente al descontrol, persigue señales, inventa esquemas y anhela un refugio. ¿Pero dónde reside el amparo? Aquí, lo inesperado, la fatalidad y el afecto adquieren la más humana de las dimensiones.

Stephen Hero

James Joyce

Este libro es una de las primeras versiones del célebre «Retrato del artista adolescente». Dice la leyenda que el manuscrito original había superado la frontera de las mil páginas de extensión antes de que el autor resolviera deshacerse de él arrojándolo al fuego. Fue su hermana Eileen la que rescató varios pasajes incólumes.

Aunque Joyce reescribió más tarde la novela en la que el joven irlandés se rebela contra la iglesia, el país y la familia, en esta primera versión, el ambiente es más discursivo y personal que en el Retrato. Muchos episodios cercenados con posterioridad en aras de una buena forma novelesca, en especial los de carácter autobiográfico, que dan cuenta de la vida íntima y familiar del protagonista, se presentan aquí en su totalidad.

Hipersueño

Hélène Cixous

Hipersueño es una obra profundamente experimental en la que Hélène Cixous reflexiona sobre la muerte, el duelo y la escritura desde un lugar íntimo y poético. Escrita como un flujo fragmentario y no lineal, la novela transcurre en un “tiempo entre tiempos”, marcado por la cercanía de la muerte de su madre y la memoria de Jacques Derrida.

Más que narrar una historia tradicional, el texto explora la experiencia de acompañar el fin, desarmando las formas narrativas convencionales mediante una puntuación libre, una sintaxis quebrada y un lenguaje inventivo. El libro propone así una manera distinta de pensar la muerte: no como cierre definitivo, sino como un espacio de pensamiento, amor y creación, donde la escritura se convierte en acto de resistencia y de vida.

Elefante y Gato

de Mauro Scarpa (Escritor), Benedetta Sala (Ilustradora)



Elefante y Gato son amigos del alma. Hacen las mismas cosas, pero de manera diferente. Mientras Elefante come demasiado, ríe demasiado y trabaja demasiado, Gato hace todo lo contrario: come muy poco, ríe poco y trabaja poco. A medida que la historia avanza, Elefante y Gato se dan cuenta de que la clave para una amistad duradera no está en hacer todo de la misma manera, sino en aprender a convivir con sus diferencias, aceptarlas y encontrar un equilibrio juntos.



Con la sencillez de una fábula contemporánea y el apoyo de ilustraciones expresivas y cálidas, Mauro Scarpa y Benedetta Sala ofrecen una historia que celebra la diversidad de temperamentos y la riqueza del vínculo amistoso. Elefante y Gato propone, con humor y delicadeza, una reflexión accesible para lectores pequeños —y no tanto— sobre la convivencia, la empatía y la aceptación del otro tal como es, recordándonos que la verdadera amistad no exige similitudes, sino comprensión y cuidado mutuo.