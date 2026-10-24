Los seis libros recomendados por Lecton de la semana: novedades, novelas, suspenso y una historia para chicos

Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero

Después de treinta años trabajando en un banco, Clarita está a punto de jubilarse. Solitaria, meticulosa y acostumbrada a pasar inadvertida, ha vivido dentro de una rutina en la que cada movimiento parece previsto y cada día se parece al anterior. Su último día en la oficina, lejos de abrirle la puerta a una etapa nueva, la enfrenta a un vacío que no sabe cómo llenar. Entre despedidas desganadas y humillaciones cotidianas, todo parece dispuesto para que nada cambie.

Pero un suceso inesperado altera el curso de esa jornada y obliga a Clarita a reaccionar. La mujer que durante años aceptó el lugar que otros le asignaron empieza a descubrir capacidades y deseos que mantenía ocultos. En unas pocas horas, aparecen la inteligencia, la rabia y una posibilidad de libertad que ni ella misma parecía reconocer. Lo que parecía una despedida rutinaria se convierte en una experiencia capaz de cambiar la imagen que tiene de sí misma.

Con humor, suspenso y una mirada atenta a la psicología de sus personajes, Rosa Montero construye una historia de transformación que se aleja de los caminos previsibles. Clarita no se convierte simplemente en una versión mejorada de sí misma: su cambio tiene algo de insólito y desmesurado. La novela explora qué puede ocurrir cuando alguien que pasó la vida tratando de ocupar el menor espacio posible, finalmente, se permite salir de su lugar.

Mal de amores

Ángeles Mastretta

Emilia Sauri crece en el México de fines del siglo XIX, en una familia liberal donde las conversaciones políticas conviven con los remedios caseros y una manera libre de entender la vida. Al llegar a la adultez, se convierte en una mujer decidida a defender sus convicciones y sus sentimientos, incluso cuando eso significa desafiar las normas impuestas a las mujeres. En su vida se cruzan dos amores: Daniel Cuenca, el aventurero y revolucionario que alimentó sus sueños desde la infancia, y Antonio Zavalza, un médico que busca la paz en medio de la guerra civil.

Ángeles Mastretta entrelaza la historia íntima de Emilia con las convulsiones políticas de un país al borde de la revolución. El amor, la familia, la guerra y las vocaciones personales forman parte de una trama en la que las decisiones privadas también entran en conflicto con la época. Publicada originalmente en 1996, la novela recibió el Premio Rómulo Gallegos en 1997 y se convirtió en una de las obras más reconocidas de la escritora mexicana.

Un paisaje de cenizas

Élisabeth Gille

A los cinco años, Léa Lévy es escondida en un internado católico de Burdeos para protegerla de las persecuciones raciales durante la guerra. Lejos de su familia y en un mundo que no comprende, encuentra en Bénédicte, una compañera que logra ganarse su confianza, el único refugio posible. La amistad entre las dos niñas será decisiva para atravesar el desarraigo y enfrentar las huellas de un pasado marcado por la violencia.

Hija de la escritora Irène Némirovsky, Élisabeth Gille retoma en esta novela experiencias que vivió junto a su hermana y transforma la memoria personal en una historia sobre la guerra, la pérdida de identidad y los vínculos que permiten sobrevivir. Publicada con una inmediata repercusión crítica y entre los títulos favoritos al premio Goncourt -que finalmente no pudo recibir debido a la muerte prematura de la autora-, la obra obtuvo el Gran Premio de las Lectoras de la revista ELLE.

En directo

Stephanie McGovern

Rose está viviendo un momento decisivo para su carrera: entrevista en directo a uno de los hombres más poderosos del país en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión. Pero, en plena emisión, una voz desconocida en el auricular le anuncia que su hijo ha sido secuestrado. Para volver a verlo con vida, deberá obedecer instrucciones precisas sin que nadie descubra lo que está ocurriendo. De pronto, la entrevista se convierte en una situación límite en la que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles.

Stephanie McGovern, periodista y presentadora británica de BBC Breakfast, lleva al terreno de la ficción el mundo de la televisión en vivo, donde cada palabra cuenta y no hay margen para detener la transmisión. Con una protagonista obligada a sostener la apariencia de normalidad mientras enfrenta una amenaza privada, la novela construye una trama de suspenso alrededor de la presión del directo y de las decisiones que alguien puede verse obligado a tomar cuando la vida de un hijo está en juego.

Teoría general del olvido

José Eduardo Agualusa

Ludovica, una mujer de origen portugués, decide encerrarse en su casa en Luanda cuando Angola atraviesa las turbulencias de la independencia y la guerra civil. Allí permanece durante 28 años, aislada del mundo y acompañada apenas por un perro, unas gallinas y un jardín. Su encierro, nacido del miedo y de una experiencia traumática, se convierte en una lucha cotidiana por sobrevivir y conservar la cordura. Pero la historia del país, con su violencia y sus cambios, termina filtrándose incluso a través de las paredes que levantó para protegerse.

Con una escritura poética y una imaginación desbordante, José Eduardo Agualusa entrelaza la historia íntima de Ludo con la de Angola y una galería de personajes cuyos destinos se cruzan de maneras inesperadas. La novela aborda el miedo, la humillación y la memoria, pero también encuentra, aun en medio de la crudeza, una rendija para la esperanza. A partir de hechos que parecen casuales y piezas que encajan progresivamente, el escritor portugués-angoleño construye una historia hipnótica sobre el aislamiento y los vínculos que pueden devolvernos al mundo.

Un libro precioso

El escritor de cuentos

Fran Nuño. Ilustraciones de Miguel Cerro

Una niña y sus compañeros de clase tienen la oportunidad de conocer a un escritor de cuentos en la biblioteca de su pueblo. Entusiasmada, la protagonista se prepara para el encuentro: lee sus historias e investiga sobre su vida. Lo que comienza como una visita especial se convierte en una experiencia que marcará su futuro y despertará en ella el deseo de escribir sus propios relatos.

Con texto de Fran Nuño e ilustraciones de Miguel Cerro, el libro celebra el poder de la literatura para abrir caminos e inspirar vocaciones. La historia acompaña a la protagonista desde su lugar de lectora hasta su transformación en escritora, y cierra el círculo años después, cuando vuelve a encontrarse con aquel autor que la había inspirado, esta vez como colega. Un relato sobre la imaginación, los sueños y las posibilidades que se abren cuando alguien nos acerca al mundo de los libros.