No hay Vaca Muerta en La Pampa: qué dice el informe técnico de Pampetrol

Si bien la mayor parte de Vaca Muerta se encuentra en Neuquén, está también se extiende hacia los límites de provincias vecinas como Río Negro y Mendoza. Por su cercanía, La Pampa también parece a priori un gran candidato para beneficiarse de sus recursos, pero un informe técnico de la empresa provincial Pampetrol SAPEM concluyó que la formación no convencional no llega a su territorio.

Dicho estudio se titula Características geológicas, desarrollo hidrocarburífero y distribución de la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina. En total, analizó 1.979 pozos perforados, y según la Provincia «no encontró en ninguno de ellos un solo metro de espesor de esa formación».

El análisis fue realizado por los licenciados en Geología Manuel Szelagowski y Matías Hirch, quienes combinaron la revisión de transectas geológicas regionales publicadas por distintos autores y empresas con correlaciones estratigráficas propias, realizadas a partir de perfiles eléctricos de pozos pampeanos y de Río Negro.

Qué dice el informe

El documento explica una confusión que es frecuente entre quienes no están especializados en el ámbito: mientras que la Cuenca Neuquina es una región geológica, Vaca Muerta es una formación que se encuentra dentro de esa cuenca. No son lo mismo.

Por ese motivo, el hecho de que La Pampa forme parte de la Cuenca Neuquina no significa que Vaca Muerta también se encuentre debajo, como si sucede en Neuquén, Mendoza y Río Negro.

El petróleo que produce la provincia en cambio, proviene de las formaciones Quintuco, Centenario, Sierras Blancas, Tordillo y Precuyo.

Los especialistas concluyeron que, de los 1.979 pozos pampeanos, cerca del 60% alcanzó a perforar el basamento de la cuenca (Grupo Choiyoi), es decir, atravesó toda la columna de rocas sedimentarias. En esos registros, por encima de la formación Catriel aparecen directamente los depósitos de Quintuco, sin Vaca Muerta entre ambas.

La explicación es geológica, plantearon. Vaca Muerta alcanza cerca de 600 metros de espesor en el centro de la cuenca y se adelgaza hacia el este hasta desaparecer.

«Es posible sostener y reafirmar entonces que la formación Vaca Muerta no está presente en la provincia de La Pampa y que su límite se ubica al menos entre 10 y 20 km del límite interprovincial entre Río Negro y La Pampa», ratificó el estudio.